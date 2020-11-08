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世界首例抽龍骨水證實 吸菸增失智和睡眠障礙風險

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
吸菸會增加失智症風險因子，也發現吸菸會與睡眠障礙高度相關。圖／ingimage
吸菸會增加失智症風險因子，也發現吸菸會與睡眠障礙高度相關。圖／ingimage

吸菸對健康有很多壞處，但是有關對大腦的影響，卻因為很難取得大腦組織而遲遲沒有直接證據。台南安南醫院與北京大學、溫州醫科大學合作的兩項研究，突破上述限制，首度成功採樣珍貴的腦脊液，並證實吸菸會增加失智症風險因子，也發現吸菸會與睡眠障礙高度相關，其成果於今年10月登上兩個頂尖醫學期刊。

參與研究的安南醫院副院長蘇冠賓表示，此研究通過北京大型綜合醫院「迴龍觀醫院」的人體試驗的倫理委員會核准，團隊從2016年開始利用前十字韌帶重建手術的常規麻醉過程去搜集「腦脊髓液」，也就是俗稱的「龍骨水」，並分析其神經炎症、氧化壓力反應、神經保護因子、神經毒素等生物標記。總共花了三年時間，搜集了近200位平均29到34歲年輕男性的生物標記，以及睡眠品質量表等問卷評估結果。

結果發現，相較於不吸菸組，吸菸組腦脊髓液中Aβ42胜肽顯著高了25%，這是過去已知的一種容易沈澱堆積於大腦、導致失智症的有害蛋白質。另外，吸菸組腦脊髓液中腫瘤壞死因數α (TNF-α) 顯著提高了一到兩成，可以保護大腦的腦源性神經營養因子(BDNF)卻顯著大幅減少四成。

另外，吸菸組的菸吸越多，腦脊髓液中的多巴胺濃度、血清素接受器濃度越低、睡眠品質越差，都達到顯著差異。吸菸組煙吸得越多，也有比較高比例有憂鬱傾向，不過這部分沒有達到顯著。

蘇冠賓說，抽取腦脊髓液是侵入性較高的處置，是頗難取得的檢體，加上研究樣本數不小，研究成果有其獨特性及重要性，故獲得精神免疫學的頂尖期刊（Brain, Behavior, and Immunity）以及美國醫學協會期刊（JAMA NETWORK OPEN）的接受和刊登。

蘇冠賓表示，上述研究成果都是已經控制其他可能的影響因素，例如年齡、教育程度、共病等，確認了單獨吸菸這項因素，就相當不利於大腦的健康，包括神經退化、發炎、氧化，都有看到相關指標的變化。過去研究大部分都只有抽血去看這些指標，但這次研究從腦脊髓液分析，是更直接的證據。

蘇冠賓提醒，不論是失智症或睡眠障礙，菸與酒都是已知的危險因子，如果能夠儘早戒掉是最好的。另也建議積極的從飲食攝取去可以減少發炎的食物，例如地中海飲食，深海魚類，蔬菜堅果等，培養運動習慣也能同時達到減少發炎、增加神經滋養因子的作用。

失智症

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