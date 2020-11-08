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水星西大距11日登場 2020年觀賞最後機會

中央社 / 台北8日電

台北市立天文科學教育館指出，今年最後一次水星西大距將於11日登場，這前後數日的天亮前，約清晨5時30分前後，在明亮金星下方約13度，可看見閃耀白色光芒的水星。

天文館表示，水星是離太陽最近行星，常被太陽強光掩蓋而難以觀察，就連著名天文學家哥白尼都曾與其失之交臂，因此，觀察水星一定要把握水星與太陽離角最大，也就是「大距」的時機。

天文館指出，11日是今年最後一次水星西大距，水星在西大距時位於太陽以西、離角最大的位置上，11日清晨可達19.1度、視亮度-0.6等。

天文館表示，11日前後數日的天亮前，往東南東方天空觀察，在明亮的金星下方約13度，也就是約一個半拳頭寬度處，即可以肉眼看見閃耀白色光芒的水星。

天文館指出，由於仰角較低，需把握日出前半小時，也就是清晨5時30分前後觀賞較適宜，若使用雙筒望遠鏡更容易看見，透過天文望遠鏡放大觀察，還可見到水星如弦月般外觀。

天文館補充，所謂「水星西大距」，西代表水星位於太陽的西方，比太陽早升起，適合在日出前觀賞；大距代表水星離太陽角距來到近日最大，在此前後數日較易觀賞。

天文館

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