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艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，最快這一、兩天將形成今年第21號「艾陶」颱風。圖／取自中央氣象局網站
位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，最快這一、兩天將形成今年第21號「艾陶」颱風。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局表示，位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，日本氣象廳已經發布烈風警報，最快未來一、兩天將形成今年第21號艾陶颱風，對台灣天氣沒有直接影響，但今起至11日清晨期間中南部將有局部降雨。

氣象局最新觀測，該熱帶性低氣壓位於菲律賓中部群島附近海面，以每小時27公里速度向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局預報員葉致均表示，預計這一兩天熱帶性低氣壓就會增強為艾陶颱風，目前路徑持續往西朝往中南半島前進，對台灣天氣沒有直接影響。

葉致均說，由於該熱帶性低氣壓緯度偏南，應該不會到台灣南部地區，但中高層水氣會飄到台灣，今起至11日清晨這段期間，中南部雲量將偏多，山區也有零星降雨，尤其明天水氣增多，連平地也會有局部降雨 。

氣象局 颱風

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