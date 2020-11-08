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太麻里前鄉長沒趕上火車質疑台鐵 反遭網友狂批

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導
國民黨籍太麻里前鄉長程正俊貼文質疑台鐵。記者陳弘逸／翻攝至臉書
國民黨籍太麻里前鄉長程正俊貼文質疑台鐵。記者陳弘逸／翻攝至臉書

國民黨籍太麻里前鄉長程正俊昨天上午搭乘火車，要從台東太麻里前往高雄，過程中，因個人因素耽誤未趕上火車，向台鐵要求退款，當下，站務人員回應「不能退款，只能改搭下一班列車」，令他相當不滿，便在臉書貼文質疑台鐵。隨後網友指控程，他不配合驗票、戴口罩，引起不少網友群起圍剿，事後，程正俊悄悄將貼文刪除，對於此事也低調不願回應。

據了解，程正俊所購買的台鐵車次為306次自強號列車，時間為11月7日上午9時19分開於11時33分抵達高雄，但昨天上午程因個人因素耽誤未能趕上火車，向站務人員要求退款退票，站務人員回應「不能退款，只能改搭下一班列車」。

由於下班車，將延誤程正俊上課時間，便自行開車前往，程相當不滿，事後，他在臉書貼文質疑，退不掉的火車票？有理嗎？個人因素未搭上火車卻不能退款，只能改搭下一班列車，但因下班車到站已經來不及上課，便自行開車前往，理由是車票已過開車時刻不能退票，這樣對嗎？

程正俊認為，購買未搭乘應該扣款退費，這值得向消基費陳情鐵路售票之不合理嗎？程正俊臉書貼文一出，遭網友轉貼，還指控程不配合驗票、戴口罩，還嗆站務員自己是前鄉長，還質疑他做就做為何要怪台鐵？

網友認為是程正俊搭錯車，還要求退票，對此，也有不少網友在貼文底下留言，「找挨罵，能給你坐下班車就要偷笑了」、「本來就有規定，要提早半個鐘頭退票」、「真是一位奇葩」、「奇葩廢文，永遠不是自己的問題，千錯萬錯都是別人的錯」。

然而，在交通部台灣鐵路管理局的網站中，便有對旅客購票後來不及乘車的處理說明，不及乘車者得憑乘車票准予簽證改乘當日同等級以下最近開行之列車，當日已無列車者，得改乘翌日第一列同等級以下車次，不受理退票申請。對此，程正俊悄悄將貼文刪除，對於此事也低調不願回應。

對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書
對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書

對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書
對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書

對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書
對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書

對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書
對於國民黨籍太麻里前鄉長程正俊的行為，引起不少網友批評。記者陳弘逸／翻攝至臉書

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