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體驗埤塘濕地特色及生態 「嘉南埤遊記」明起報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為上茄苳埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為上茄苳埤水色。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明日上午10時起開放報名，共安排3場次，農業局說，想更認識嘉南埤圳濕地人文及生態之美者手腳要快，以免向隅。

這項活動涵蓋嘉義縣、台南市，包含嘉義縣牛挑灣埤、加走埤及九芎埤；台南市菁埔埤、大潭埤、林初埤、將軍埤、上茄苳埤及埤寮埤，安排11月22、28、29日舉行。

活動透過專業講師解說與互動遊戲、簡易生態調查、水質檢測體驗，讓民眾了解濕地生態系統及樣貌，並結合林鳳社區、東勢社區及溪北觀光文化導覽協會等，引導民眾進行古早農事趣味體驗，如利用回收稻草編製特色飾品、挖蓮藕等DIY體驗，讓民眾認識從產地到餐桌的食農教育，體會埤圳濕地對農村飲食文化的影響。

台南市長黃偉哲說，嘉南埤圳濕地屬國家級濕地，總計18口埤塘，保存著嘉南平原從明鄭時期至現代近300年珍貴歷史紀錄，擁有獨一無二人文樣貌及優美大自然景色，也是遷移性鳥類常棲息的環境。

農業局長謝耀清也表示，嘉南埤圳濕地早期帶動聚落發展，不僅提供農業灌溉用水及生態棲息環境，還有蓄水防洪等功能。辦理「嘉南埤遊記」活動，結合在地社區營造，推動埤塘環境永續經營管理理念。

3場次網址如下：嘉南埤遊記－菁埔弼衣事 https://forms.gle/Wt8L2rSm6rWxoVnm8；嘉南埤遊記－嘉有埤塘 https://forms.gle/yD4KAAsxQmSs6dXx8；嘉南埤遊記－玩埤找藕趣 https://forms.gle/29bsy4YJ2qe2GXnb8。相關問題可電洽詢景澤創意（02）25811365朱先生。

台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為菁埔埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為菁埔埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動明天起受理報名，圖為著名的林初埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動明天起受理報名，圖為著名的林初埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為埤寮埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為埤寮埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為大潭埤水色。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局辦理「嘉南埤遊記」系列活動，明天起受理報名，圖為大潭埤水色。記者謝進盛／翻攝

濕地 嘉義 食農教育

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