仍有颱風生成機會 專家估對南部水情可能沒太大幫助

未來一周台灣維持東北季風的環境，天氣風險公司分析師林琮訓表示，南方持續有熱帶擾動發展的趨勢，仍然有颱風生成的機會。目前看來，若擾動發展為颱風，其形成的位置會比較偏南一些，對台灣不會有直接的影響，但是豐沛的水氣會隨著低壓環流不斷向北傳輸，中南部地區算是相對穩定的天氣。

林琮訓說，在熱帶擾動外圍水氣的影響下，雲量也是偏多，不會是完全晴天的狀態，甚至有機會下點小雨，但是降雨量都不會太多，因此對於南部的水情可能不會有太大幫助。

空氣品質方面，林琮訓說，今天有大陸的空氣汙染物隨著東北季風南下，預估將對全台的空品都造成一些影響，中南部因為位於背風側，風速較弱的情況大大氣擴散條件差，空氣品質也比較差一些。