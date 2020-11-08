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胸悶、胸口灼熱 小心胃食道逆流

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
臺大醫院新竹分院社區及家庭醫學部醫師洪惠芳表示，胃食道逆流的症狀變化很大，有的病人會感覺喉嚨卡卡的、胸悶、胸口異物感、慢性咳嗽、吞嚥困難、聲音嘶啞、或口臭等。圖／臺大醫院新竹分院提供
臺大醫院新竹分院社區及家庭醫學部醫師洪惠芳表示，胃食道逆流的症狀變化很大，有的病人會感覺喉嚨卡卡的、胸悶、胸口異物感、慢性咳嗽、吞嚥困難、聲音嘶啞、或口臭等。圖／臺大醫院新竹分院提供

一名70歲的戴伯伯，晚上入睡時一躺下就會感到胸口灼熱、甚至疼痛，也因此出現睡眠障礙，每天晚上必須要坐著睡覺，到醫院進行胃鏡檢查，確診為嚴重的胃食道逆流，開始藥物治療後，症狀改善，醫師叮囑戴伯伯要改掉吃完飯就去睡覺的不良習慣，目前狀況大為改善，晚上也能好好睡覺。

另一名40歲的陳小姐，工作壓力大，吃飯常常不定時定量，每次飯後都會覺得胸悶、胸痛，胸口像是有大石頭壓住，必須做深呼吸的動作才能稍稍緩解，因為工作忙碌，近期症狀越發嚴重，影響生活，經轉診到醫院門診，安排胃鏡檢查確認為胃道逆流後，轉回診所接受後續追蹤治療，症狀終於得到緩解。

台大醫院新竹分院指出，根據衛生福利部健保署2019年統計，近年來由於國人飲食習慣改變及肥胖問題的普遍，胃食道逆流疾病約76.6萬人次，有逐年增加的趨勢。

台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部醫師洪惠芳表示，胃食道逆流的症狀變化很大，分布的年齡層也很廣，台灣的盛行率約從5%至24.6%。在臨床表徵上，部分有典型胸口灼熱等症狀，但是更多的病患症狀並不典型，有的病人會感覺喉嚨卡卡的、胸悶、胸口異物感、慢性咳嗽、吞嚥困難、聲音嘶啞、或口臭等症狀，做了心臟、肺部、或喉嚨的檢查都沒有發現問題，最後轉診至腸胃科門診經胃鏡檢查才確診。

洪惠芳說，在治療方面，針對輕微的胃食道逆流主要是飲食習慣的調整，不一定需要藥物的治療，每天定時定量不過飽，細嚼慢嚥不著急，吃完飯後不要躺下或做任何腹部加壓的活動。

如果症狀較嚴重可搭配氫離子幫浦抑制劑藥物治療，一般來說，症狀多會在1到2周內得到改善，完整的藥物治療建議使用至少4周。若是藥物治療無效或需長期服用藥物，內視鏡手術或外科手術治療(胃底摺疊術 Nissen fundoplication)也是可考慮的治療方法。

胃食道逆流 台大醫院

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