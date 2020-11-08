北北基大雨！ 吳德榮：北部濕涼到周三

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周南海及菲律賓東方海域，海溫高，分別各有熱帶擾動先後在其中發展；致使其鄰近海域包括台灣東方海面，皆有較多的水氣。受到東北風冷空氣的舉升作用，形成迎風雨、背風晴，北台濕涼的天氣型態；期間有東北季風異常降水發生的機率，也應留意。

他說，至於模式所模擬的熱帶擾動，皆因受到其北方高氣壓偏東風的導引，一是在南海發展，向西往越南；另一則在菲律賓東方發展，經呂宋島、向西進入南海，再朝越南前進。若兩擾動皆被命名，則今年颱風生成數，將追近氣候平均值，已在氣候正常值範圍；但侵台颱風數卻仍掛零，遠不及「氣候平均值」的3.4個。

今、明兩天東北風南下，氣溫下降、北台濕涼；桃園以北、東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；新竹以南晴時多雲，日夜溫差大。今天北部17至22度、中部18至29度、南部19至30度、東部18至28度。

周二、周三仍受東北風影響，北台濕涼；大台北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園以南晴時多雲，日夜溫差大。

周四氣溫略回升，仍盛行東北風，為迎風雨、背風晴的天氣。周五、周六另一小股東北風、些微冷空氣南下，氣溫略下降，北台濕涼；大台北、東半部有局部雨；桃園以南大多是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。