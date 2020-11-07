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敏感族注意！境外污染物明來襲 竹苗以北空品亮橘燈

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
境外空污來襲！環保署指出，明（8）日受東北風影響，將挾帶境外污染物，影響範圍包括北部地區及離島。圖／取自環保署空氣品質監測網頁
境外空污來襲！環保署指出，明（8）日受東北風影響，將挾帶境外污染物，影響範圍包括北部地區及離島。圖／取自環保署空氣品質監測網頁

境外空污來襲！環保署指出，明（8）日受東北風影響，將挾帶境外污染物，影響範圍包括北部地區及離島，並隨時間南下影響擴及中南部地區，影響程度隨上游累積程度和降雨情形變動，雲嘉南沿海地區則須留意午後因風速較強，引發揚塵現象。預估明天北部、竹苗以北、雲嘉南以南下風處空氣品質皆達橘色等級，恐影響敏感族群健康。

根據環保署下午預報，明天受東北風影響，將挾帶境外污染物影響北部地區及離島地區，並隨時間南下影響至中南部地區，空氣品質指標部分，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門則為「橘色提醒」等級。

環保署指出，未來一周受東北風影響，明天東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，後天上午影響趨緩至13日。

環保署 空氣品質 空污

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