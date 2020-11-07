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醫奉30／呂若瑟神父掛心醫院設備舊 無法繼續長照服務

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
朱樹勳從行政院長蘇貞昌手中接過獎項。記者黃琬淑／攝影
朱樹勳從行政院長蘇貞昌手中接過獎項。記者黃琬淑／攝影

醫療奉獻獎走過30個年頭，見證台灣醫療成長的足跡。55年前即從義大利來台的呂若瑟神父是本次醫奉獎得獎者中唯一的外國人，他先後在澎湖、宜蘭建立照顧身障兒童機構，改善長照環境。可惜呂若瑟神父今天前往聖地參加祈禱會而無法出席，由馬漢光院長代表受獎。而他最掛心的澎湖惠民醫院設備舊了將無法繼續長照服務，團隊也向神父喊話：「交到我們手裡吧！」

馬漢光說，之前新冠肺炎疫情時大家捐了很多錢幫助義大利，神父說一定要謝謝台灣人，但因為今天的祈禱會早就安排，所以不能來領獎，也會在聖地替全台灣人以及新冠疫情祈福。

神父很喜歡澎湖，60年前剛到時澎湖時曾說那裡風很多，沙也很多，但醫療缺乏，所以教會同意他在澎湖，建立了惠民醫院。馬漢光也和大家分享呂若瑟拿到身分證的喜悅，他說：「我是正港台灣人，我是羅東人，也是澎湖人。」

這幾年，神父傷心惠民醫院設備舊了、鄉親也老了，希望重建惠民醫院，否則未來長照無人繼續服務，希望團隊幫他實踐的個心願。馬漢光當場承諾團隊負責重建惠民醫院。

從蘇貞昌手中獲頒醫療奉獻獎的朱樹勳是第一位授獎者。今年83歲的前亞東醫院院長朱樹勳，從醫已56年，在當年台灣心臟手術技術尚未純熟時，毅然投入心臟外科領域，在31歲那年，救回一個病人，病人的血噴到天花板，那時他沒有刷手，帶上手套就上了手術台，後來成功救回病人。他曾說，「孤身一人也要往前走」。

朱樹勳完成台灣首例換心、世界首例雙心、三心人手術。他說，一切都照SOP，無法創新。

團體醫療奉獻獎則由屏東縣牙醫師公會山地偏遠巡迴醫療及身心障礙醫療服務團獲得。有沒有想到會得醫奉獎？屏東縣牙醫師公會理事長江紘宇說：「從來沒有想到會得醫奉獎，想都不敢想。」

屏東縣牙醫師公會常務理事莊世豪受獎時則說，有一次為不表達的學童看診，看完卻大聲哭，把他嚇了一跳，想說是不是自己太粗魯。但老師說，是因為他幫助小朋友解決問題，所以小朋友太高興了，所以喜極而泣。這讓他很感動，原來自己可以幫小朋友的忙。

屏東縣地形狹長、幅員遼闊，33個鄉鎮市包括離島琉球鄉，資源缺乏。許多鄉鎮沒有牙醫師，偏鄉居民有的「忍痛」放棄就醫。還好有一群熱血、肩負社會使命的醫師，22年前成立山地偏遠巡迴醫療團，14年前成立身障醫療團，這群牙醫師的身影，上山下海，背著看診器械、診療椅，穿梭在山林水澗之間，交織成最美麗的風景。

呂若瑟神父可惜無法出席。記者黃琬淑／攝影
呂若瑟神父可惜無法出席。記者黃琬淑／攝影
屏東縣牙醫師公會自陳時中手中接受獎項。記者黃琬淑／攝影
屏東縣牙醫師公會自陳時中手中接受獎項。記者黃琬淑／攝影

屏東縣 呂若瑟神父 澎湖

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