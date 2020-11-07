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東北風增強北東有感濕涼 明雨最大氣溫驟降9度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
東北風增強，北部、東半部開始轉濕涼。聯合報系資料照
東北風增強，北部、東半部開始轉濕涼。聯合報系資料照

今天是24節氣的立冬，意味著冬季的開始。隨著下午東北風增強，北部、東半部開始轉濕涼。中央氣象局說，今晚到明天是最有感的時候，雨勢來到大雨等級，入夜後氣溫驟降9度。預計整周都會受東北風影響，出門務必攜帶雨具。

氣象預報員劉沛滕說，今天下午東北風逐漸增強，帶來水氣。北部、東半部明顯降雨，其中又以今晚到明天雨勢最大。基隆北海岸、大台北山區跟宜蘭累積雨量多，也有短時強降雨，可以到大雨等級。

劉沛滕說，東北風將持續影響一整周，到下周六。不過以下周三為分界點，下周三前水氣較多，降雨範圍有整個北部跟東半部；下周三起東北風持續吹拂，但水氣較少，剩基隆北海岸跟近山區平地，桃園以北部分地區也會有局部降雨，但降雨空檔比較多，有機會大部分時間不下雨，屬於陰天、偶飄雨天氣。

氣溫部分，劉沛滕說，今晚開始降溫，今天北部高溫有到32度，入夜來到22到24度，明天一整天天氣20到23度，高溫有明顯落差，驟降9度。未來一周都是如此，不過如果下周三起陽光有露臉，高溫可以來到25到26度。

至於中南部，劉沛滕說日夜溫差大，白天高溫29到30度，很舒服溫暖，夜間低溫22到23度，整周都是多雲到晴；東部雲量較多偶爾下雨，整周氣溫落在23到26度。

另外劉沛滕也提醒注意強風，受到東北風影響沿海有強風，留意海邊活動安全。

至於輕颱閃電才剛走還有無熱帶擾動，劉沛滕說菲律賓東方陸續有熱帶擾動發展，不過距離台灣很遠，沒有影響。

高溫 基隆

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