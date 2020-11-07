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醫奉30／別人不敢收的特殊族群 他們奉獻一生行醫路

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
蔡輔仁說，罕病這條路上沒有團隊、甚至國家立法，沒有辦法成就，上台的人都是他的革命戰友。記者黃琬淑／攝影
蔡輔仁說，罕病這條路上沒有團隊、甚至國家立法，沒有辦法成就，上台的人都是他的革命戰友。記者黃琬淑／攝影

許多特殊需求族群，例如唐氏症、自閉症、身心障礙、罕見疾病、失智症等，是很多醫師不願收、也不敢收治的醫療對象，但卻有些醫師因為「天真、幼稚、魯莽」而將一生栽入服務這些病患。陽光牙醫診所院長黃明裕和中國醫藥大學副校長蔡輔仁就是這樣將一生的行醫路都奉獻在這些族群身上的醫師，也因此榮獲第30屆醫療奉獻獎。

牙醫師黃明裕專收很多被其他牙醫「懼收」的特殊需求族群，例如唐氏症、自閉症、身心障礙、罕見疾病、失智症、在家或機構而很難出門的長者。

黃明裕自民國91年開始將牙醫專業生涯逐漸轉向特殊牙醫，替住家附近的早療機構提供學齡前幼兒口腔衛教和義診，甚至在陽明教養院服務將近十年。

從立法院厚生會會長蔣萬安手上接下醫療奉獻獎，黃明裕全家一起上台。看著患有唐氏症的獨生子黃于軒，黃明裕說：「我的初心就是因為他」，謝謝兒子，因為沒有兒子不能成就這一切；獨子黃于軒則和黃明裕擁抱，吐出「恭喜」二字。

從醫34年，中國醫藥大學副校長蔡輔仁則長期投注台灣罕見疾病的研究與醫療照護，不但與遺傳科醫界夥伴與罕見疾病基金會共同催生「罕見疾病防治及藥物法」，且創立台灣「罕病藥物物流中心」以及「台灣罕見疾病組織資料庫」，與國內醫界資源共享，嘉惠國內罕見疾病患者。

蔡輔仁領獎時笑說，當初會投入這樣「冷門」的領域都是因為自己年輕時「天真、幼稚、魯莽」，希望主辦單位不會他這樣說而把獎項收回。但當時雖然魯莽選上遺傳科，「但我沒有後悔」。

對於獲獎，蔡輔仁則說，以前人常講「人定勝天」，但當了醫師這麼多年，並不認為醫師會勝過天，「但是醫師可以彌補大自然留下的缺陷」。但他也說，在罕病這條路上沒有團隊、甚至國家立法，沒有辦法成就，上台的人都是他的革命戰友；「自己一個人走，就會索然無味，了無價值」。

黃明裕說自己的初心就是因為獨子黃于軒。記者黃琬淑／攝影
黃明裕說自己的初心就是因為獨子黃于軒。記者黃琬淑／攝影

罕見疾病 醫師 牙醫

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