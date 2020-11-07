石門婚紗廣場海邊梅花鹿 沒掛耳標疑是野生

新北市石門婚紗廣場海域岸際礁石一帶，今上午有民眾發現1隻梅花鹿在海邊排徊，引起民眾圍觀。新北市動保處派員到場處理，因範圍大，圍捕不易，不少民眾幫忙，獸醫師吹2次吹箭才麻醉梅花鹿，發現牠腳上有傷，已帶回治療安置，待傷癒再野放。動保處發現並沒有耳標，疑為野生。

現場民眾說，今天上午9點多發現梅花鹿在海邊走來走去，可能看到有人在岸上，不敢出來，動保處圍捕很久，慢慢靠近吹箭，第二次才射中，梅花鹿倒在沙灘上，2人合力把牠抬到岸上送進車子裡。

新北市動保處獸醫師檢視發現，這隻梅花鹿是公的，腳部在礁石間行走時有受傷，其他外觀沒有傷，查看後並沒有掛人工飼養耳標，動保處載回三芝動物之家安置，待傷癒後再野放原棲地。

新北市萬里區一處國小附近，3日晚間有民眾發現在田附近出現1大1小共2隻梅花鹿，後來不見蹤影。石門區濱海公路旁一處排水箱涵，9月中也有1隻梅花鹿掉落，受困無法自行脫困，距排水管出口約有25公尺，後來被救起帶回安置再野放原棲息地，這隻也沒有耳標。