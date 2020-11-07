醫奉30／上山、下海 醫奉得主仍繼續貢獻退休生活

不論都市還是鄉村、山林或是海上，這些醫者奉獻他們的24小時、365天，甚至30年、一輩子，只為了將醫療資源帶給需要的患者。第30屆醫療奉獻獎得主，素有「南台灣開心之父」稱譽的林永哲和駐守尖石鄉衛生所37年的護理師周玉英，就是這樣的身影。

林永哲畢業於高雄醫學院，赴日本九州大學取得醫學博士，也在美國做過短期研究。行醫以來專攻心臟外科，曾任高雄醫學大學副校長、教授、名譽教授等職，成功完成中南部首例肺動脈狹窄手術，開啟南台灣開心手術首例。

他卻在退休後，追隨高醫創辦人杜聰明「終結無醫村」、「關懷社會弱勢」的精神，每月飛澎湖離島支援醫療長達19年不間斷。

林永哲已經86歲，現在仍堅持飛往澎湖服務，至今每周二仍在高醫母校教學，向醫學實習生及PGY第一、二年學生傳承經驗，周六在高醫看門診，雙周的周四則前往澎湖。

從監察院前院長張博雅手中領到獎的林永哲說，其中最難忘的則是來回澎湖時，曾在返回高雄時，因為機具故障，小睡醒來，飛機竟然還沒落地，改飛台中降落不成，又飛台北嘗試才終於平安落地，但是「幫助別人也就是幫助自己」。

但林永哲遺憾表示，因為新冠肺炎疫情之故，在國外的子女、孫子無法到場分享喜悅，讓他們知道台灣有這樣溫馨的獎項，也已舉辦30年。到場分享領獎喜悅的澎湖醫療團隊則在現場大喊： 「謝謝林醫師，澎湖需要你！」

另一位得獎者尖石鄉衛生所護理師周玉英，則自台中護校畢業後分發尖石鄉，40年未曾離開。

早年尖石鄉因交通不便，居民只能就近就醫，衛生所是唯一的醫療依靠。尤其是俗稱「後山」一帶的尖石山區，距離最近的竹東市區超過70公里、車程2小時以上的玉峰村衛生室，就是當地唯一的救命希望。

周玉英獲獎時表示，自己一路受國家栽培，回鄉服務第一站就是在尖石鄉衛生所，且分發到衛生室必須一人獨當一面，因此也曾用帶皮豬肉練習縫合，沒想到就遇到被電鋸鉅傷、需要縫合的病人，所幸在病人信任下成功縫合。