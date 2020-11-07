影／可惜！曾文水庫中午人工增雨 沒能增加降雨量

「閃電」颱風快閃經過，陸上颱風警報上午8點30分解除，台南曾文水庫雨量僅1.1毫米，無助水情，經濟部水利署在中午12點30分，通知曾文、仁義潭、明德、寶二、石門等水庫，同步實施人工增雨，各燃放2支焰劑，希望紓緩吃緊水情，但南區水資源局表示，降雨量沒有增加。

南水局副局長鄒漢貴說，閃電颱風昨天僅在曾文水庫集水區降下1毫米，晚間至今天又降0.1毫米，因集水區有481平方公里，1毫米的概念是在481平方公里的土地，降下48萬立方公尺的水，但平均分布在土地上，都被樹葉土壤吸收光了，對於水庫蓄水是無助的，至於這兩天看到水庫水位微微上升，是因正值歲修沒有放水到烏山頭水庫，之前地表的水流入水庫中，但也是很少。

「雖然僅降下1.1毫米但可帶來水氣，蒸發少」，鄒漢貴說，目前是每一滴水都很寶貴，也不會放棄任何可以增加降 雨的機會，像今天上午觀測到雲層變厚，就開始待命準備進行人工增雨，中午12點半全台同步進行，可惜雲層萬變。

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