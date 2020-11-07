醫奉30／醫奉獎得主領獎 仍掛念照顧的偏鄉、弱勢患者

第30屆醫療奉獻獎今頒獎，每位得獎者都在偏鄉或是特殊領域做出一生的貢獻。然而每位得獎者獲獎時，仍叨念著台灣的角落仍有醫療顯得不足之處，還需要繼續努力。得獎者之一的馬偕醫院小兒部資深主治醫師許瓊心在受獎時，還掛念著台灣的新生兒死亡率與鄰近國家相比偏高；台東執業35年的耳鼻喉頭頸外科診所醫師余文儀則掛心台東許多村落仍無自來水，成為「水蛭之鄉」。

未足月的早產兒，只有幾百公克的早產兒，出生時器官都還沒有成熟，一來到人世就面臨極凶惡的險境，隨時可能離開人世，即使搶救下來，後續照料也要費盡心思。所幸，他們還有人稱「許阿姨」的許瓊心，一路陪伴著他們。這些好不容易搶救下來的心肝寶貝現在不僅長得高大、健康，甚至結婚時還邀許瓊心坐主桌，這是讓她最高興的事。

從聯合報社長游美月手中拿到獎項的許瓊心在受獎時表示，台灣新生嬰幼兒死亡率高，一直在千分之二點五左右徘徊，相較於新生兒死亡率僅千分之零點九的日本和千分之零點五的韓國，排名始終落後。她說，希望每一位新生兒出生時，旁邊都有能夠急救的醫師，「這是我下一步想要做的」。

而許瓊心的醫師伴侣連江豐曾形容她是「瘋狂級醫師」。許瓊心說：「我會找遍文獻，就算沒有實證，有任何方法都要能夠把孩子救回來，還得守在孩子旁邊。」很感謝先生對她的支持。

另一位得獎者余文儀，高雄醫學院畢業後，分別在榮總、長庚、光田等醫院服務，也曾赴美國南加州耳科醫學中心、西北大學頭頸外科研修，當時是台灣前10位出國受臨床專業訓練的耳鼻喉頭頸外科醫師。

但他在民國75年來到醫療資源匱乏的後山台東開設余耳鼻喉頭頸外科診所，迄今看診服務達140萬人次，可說是台東耳鼻喉頭頸外科的先驅與守護者。

余文儀說，每到周六、日就非常緊張，因為大醫院周末休息，台東之前也沒有急診，病患一有緊急狀況就往他這兒送，往往是重症，求助無門只好自己處理。

而他儘管獲獎，也掛念著台東耳鼻喉科常見到一種「特別的病」。余文儀說，台東還有許多村落沒有自來水，必須飲用溪水、河水，導致患者鼻腔裡長血蛭，最長甚至有九公分這麼長。而他現在每次只需花三分鐘就能拉出一條，家裡的標本大約有一百多隻血蛭。

余文儀也感謝全家在他幫助患者時，都跳下來幫忙，連孩子都必須早上自己準備好出門，「忙到根本沒有空照顧孩子」。