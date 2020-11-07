醫奉30／走過而立 台灣醫者承接奉獻精神

第30屆醫療奉獻獎今頒獎，半世紀照顧身障兒的呂若瑟神父、器官移植推手朱樹勳、中部首位專攻罕病醫師蔡輔仁、巴掌仙子守護神許瓊心等八位醫護人員及屏東縣牙醫師公會，獲得殊榮。衛福部長陳時中致詞時表示，每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻，如繼續延續此這樣的精神，台灣一定會更美好。

陳時中笑說，醫奉獎已30年，剛擔任牙醫師的自己還想說有沒有可能得獎，但當時規定要有偏鄉20年的經歷，「心想好久喔，沒想到就30年了」。

而每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻，從最早得獎者幾乎都是外國傳教士，在台灣最困難時把進步的醫療帶到台灣，幫助非常多人，到現在得主本地人越來越多，也越來越年輕，可見台灣已延續醫療可貴、感人的一面，以及奉獻的精神。

曾任厚生會會長的副總統賴清德則表示，這個獎不是要頒給醫術高明、病人最多，抑或錢賺最多的醫師，而是要表彰醫師奉獻的精神，感謝每一位得獎者在偏鄉或是特殊領域做出一生的貢獻。

賴清德說，台灣的醫療過去接受來台的外國傳教士幫助，但在這次的新冠疫情中，台灣也向國際社會伸出援手，展現「 Taiwan can help」、「Taiwan is helping」，可見我國醫療技術已經成長也承接了像外國傳教士一般奉獻的精神，如果國外也有類似的獎項，相信我過醫療人員也能獲獎。