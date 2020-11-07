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醫奉30／走過而立 台灣醫者承接奉獻精神

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
陳時中表示每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻。記者楊雅棠／攝影
陳時中表示每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻。記者楊雅棠／攝影

第30屆醫療奉獻獎今頒獎，半世紀照顧身障兒的呂若瑟神父、器官移植推手朱樹勳、中部首位專攻罕病醫師蔡輔仁、巴掌仙子守護神許瓊心等八位醫護人員及屏東縣牙醫師公會，獲得殊榮。衛福部長陳時中致詞時表示，每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻，如繼續延續此這樣的精神，台灣一定會更美好。

陳時中笑說，醫奉獎已30年，剛擔任牙醫師的自己還想說有沒有可能得獎，但當時規定要有偏鄉20年的經歷，「心想好久喔，沒想到就30年了」。

而每個得獎者背後都有一段對台灣醫療的貢獻，從最早得獎者幾乎都是外國傳教士，在台灣最困難時把進步的醫療帶到台灣，幫助非常多人，到現在得主本地人越來越多，也越來越年輕，可見台灣已延續醫療可貴、感人的一面，以及奉獻的精神。

曾任厚生會會長的副總統賴清德則表示，這個獎不是要頒給醫術高明、病人最多，抑或錢賺最多的醫師，而是要表彰醫師奉獻的精神，感謝每一位得獎者在偏鄉或是特殊領域做出一生的貢獻。

賴清德說，台灣的醫療過去接受來台的外國傳教士幫助，但在這次的新冠疫情中，台灣也向國際社會伸出援手，展現「 Taiwan can help」、「Taiwan is helping」，可見我國醫療技術已經成長也承接了像外國傳教士一般奉獻的精神，如果國外也有類似的獎項，相信我過醫療人員也能獲獎。

行政院長蘇貞昌則從南投趕回台北參與醫奉獎頒獎典禮，他表示，正當全世界受新冠肺炎衝擊之時，所幸有第一線醫療人員任勞任怨的幫忙，才能讓台灣守住疫情，舉辦各項活動。他也親自頒獎給個人獎得主，完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術的前亞東醫院院長朱樹勳。

行政院長蘇貞昌親自頒獎給完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術的前亞東醫院院長朱樹勳。記者楊雅棠／攝影
行政院長蘇貞昌親自頒獎給完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術的前亞東醫院院長朱樹勳。記者楊雅棠／攝影
曾任厚生會會長的副總統賴清德則表示，這個獎不是要頒給醫術高明、病人最多，抑或錢賺最多的醫師，而是要表彰醫師奉獻的精神。記者楊雅棠／攝影
曾任厚生會會長的副總統賴清德則表示，這個獎不是要頒給醫術高明、病人最多，抑或錢賺最多的醫師，而是要表彰醫師奉獻的精神。記者楊雅棠／攝影

醫師 疫情 牙醫

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