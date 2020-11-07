疾管署防疫推繪本、兒歌 防新冠肺炎「用唱的」

提升兒童對傳染病防治的知識，疾管署新推出4本傳染病主題的中英文繪本，介紹新冠肺炎、登革熱、水痘和A型肝炎，並編製8首中英文防疫歌曲，邀親子一起防疫。

衛生福利部疾病管制署民國108年就推出「小喜與朋友們」繪本，介紹4種傳染病，受到好評；今年再推4種傳染病，包含以蚊媒傳播的登革熱、小學常見的水痘、容易糞口傳染的A型肝炎，及今年的大魔王「新冠肺炎」（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

在「你可以的」繪本中，描繪小朋友們經過長長的假期，很期待開學，卻因為新冠肺炎來襲，只能待在家裡上課，體驗另類「開學」。繪本裡也畫上疫情指揮官陳時中，以中英文宣導防疫重點「勤洗手、戴口罩、量體溫、保持社交距離」。

除了繪本，疾管署也編製8首中英文防疫歌曲，並與教育部國教署合作舉辦「兒童防疫動滋動」兒歌比賽，邀請全台國小以下的兒童、親子及師生一起將防疫歌曲發揮創意拍攝影片，參加兒童防疫動滋動。

參賽者任選8首「防疫歌曲」一首，自行發揮創意設計唱跳動作，拍攝60秒以上影片，於11月10日至11月24日止，將影片上傳至個人社群平台後，再至活動網站上傳影片連結完成報名程序，可見活動網頁（https://mamibuy.com.tw/event/vote/singcdc）。