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立冬天氣暖代表冬天很冷？ 氣象專家列歷年數據說分明

聯合新聞網 / 綜合報導
今天是立冬日，但天氣仍悶熱，有傳言稱「立冬天氣溫暖，冬天會很冷」，準確度非絕對。報系資料照片
今天是立冬日，但天氣仍悶熱，有傳言稱「立冬天氣溫暖，冬天會很冷」，準確度非絕對。報系資料照片

今天為24節氣中的立冬，雖受颱風影響，但台灣各地氣溫仍偏高，民眾也習慣在這天進補。有傳言稱「立冬天氣溫暖，冬天會很冷」，不少民眾誤信今年冬天會偏冷，但事實上氣象專家歷年都指出，該說法只是古人預測方式，準確度非絕對，立冬只是代表冬天來臨，氣溫未必降低，且受全球暖化影響，冬天已經越來越不冷。

中央氣象局預報，今天北台灣天氣悶熱，桃園市及大台北地區高溫可達31度、32度，宜蘭縣及屏東縣高溫30度，其他地區28度、29度。下午起東北風增強，明天明顯轉溼涼，高溫約22度、23度，高溫最多驟降9度。

氣象專家賈新興曾在臉書指出，立冬到來未必會感受到天氣變冷，反而在全球暖化的影響下，冬季變得越來越不冷。根據台北歷年來立冬日的統計資料，最熱的立冬日出現在1943年，氣溫高達32.8℃。而氣象專家彭啟明指出，台灣立冬時低溫還有20度上下的水準，過去幾年甚至立冬還曾出現過30度以上的高溫，去年也符合平均值，不算冷或暖。

彭啟明補充，「立冬天氣溫暖，冬天會很冷」這是古人時代沒有氣象預測時的預測，準確度只有50%，且暖冬、冷冬每個人感受不同，像2016年的立冬也很暖，但冬天也沒有特別冷。

根據CODiS觀測資料顯示，近年來立冬的平均氣溫都不低，2019年立冬台北氣溫為21～25度，2016到2018年則高達23～30度。

立冬 彭啟明 暖化 低溫 高溫 暖冬

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