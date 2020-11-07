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桃園又見本土登革熱 疾管署：群聚事件

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾管署防疫人員在桃園市龜山區本土登革熱個案活動地，進行孳生源查核與投藥作業。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員在桃園市龜山區本土登革熱個案活動地，進行孳生源查核與投藥作業。圖／疾病管制署提供

疾病管制署今公布國內增1例本土登革熱病例，為桃園市龜山區龍華里40多歲女性，個案與11月2日公布的龜山區迴龍里20多歲男性有地緣關係，住家距離不到一公里、最近活動地雖不在同地點，但相距也不到50公尺，研判為一起群聚事件，感染地為迴龍里，待調查以釐清感染源。

桃園市龜山區龍華里40多歲女性，近期無出國史，個案平時活動地以桃園市龜山區住家為主，10月15日至20日間陸續出現發燒、手掌、腹部及四肢依序出現紅斑情形數度就醫，因症狀相似，故安排至地方衛生所採檢，11月6日經檢驗結果呈現IgM、IgG抗體陽性而確診。

疾管署副署長莊人祥表示，個案3名家人均無症狀，桃園市龜山區迴龍里群聚兩個案住家社區整潔，但因住戶有種植花草習慣，盆栽底盤雨後容易積水，研判因此養蚊，將50到100公尺活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作，並設置採血站擴大篩檢。

該群聚社區監測將持續至11月26日，疾管署統計，國內今年截至目前累計70例登革熱本土病例，48例居住新北市，為三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、樹林區及中和區各1例，22例居住桃園市，分別桃園區15例、龜山區5例、八德區及中壢區各1例。

莊人祥提醒，近期北部地區降雨機會增加，目前仍為病媒蚊活躍期，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底落實戶內外環境整潔與積水容器清除，避免因形成孳生源，提高疫情風險；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑。

民眾一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

登革熱 衛生所

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