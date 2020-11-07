影／老闆招待 長榮集團員工免費「類出國」專機首航

受到新冠肺炎疫情衝擊，幾家歡樂幾家愁，長榮航空業績大受影響，但是長榮集團的其他產業，尤其是海運業績大大成長，為了感謝加班的員工，也用集團力量支援長榮航空，集團總公司大方推出「長榮集團員工類出國幸福專機」，集團員工可以免費攜帶三位家眷參加，第一班上午在桃園機場歡樂首航，深受民眾喜愛的蛋黃哥慵懶機也首度加入，陪伴拔得頭籌的長榮海運員工們，一起共度最開心慵懶的週末時光，大家在起飛前高喊「謝謝老闆招待」。

由於員工反應熱烈，一下就預訂了超過35班，長榮航空表示，非常感謝集團公司大力支持，讓類出國航班再創高峰。長榮航空的員工也充分感受集團海空一家的團結與向心力，將持續累積這份正能量，面對疫情的挑戰。

為了讓集團同仁留下難忘的美好回憶，長榮航空特別布置了長榮集團員工專屬的幸福專機候機室，可愛的三麗鷗家族明星陪伴大家一起快樂飛翔，長榮海運不但在登機前規畫了「好運轉轉轉」幸運輪盤活動，讓大家轉好運送好禮，登機後也在高空中舉辦驚喜活動，空服員送上餐點時，若在餐盤上尋找到獎項信封的幸運同仁，就有機會獲得長榮航空飛機模型、長汎旅遊抵用券、長榮桂冠酒店禮券、泡湯券加雙人自助餐券等獎項。

長榮海運員工很感謝公司一舉數得的安排，因為海員平常都是單獨在海上執勤，今年到目前為止無法出國旅遊，難得在疫情期間能夠攜家帶眷一起出遊，也能力挺同集團的航空產業外。海員部廖姓員工表示：「沒想到今年還有機會離開地球表面，真的太棒了。」運務部姜姓員工也說：「今年因為疫情不能出國，能夠免費搭乘類出國航班，真的是連做夢都會笑的幸福行程。」高櫃的顏姓員工說：「這次公司貼心的讓南部的同仁就近在高雄參與類出國活動，並精心安排的伴手禮、飛機餐、驚喜活動、免稅品折扣以及得獎的金牌巧克力，真的太讓人期待了。」張姓船長說：「很高興能從碧海飛向藍天，搭上睽違己久的航班，內心無限激動」。