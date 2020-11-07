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高齡長者肝腫瘤 肝癌微創手術可完整切除保肝
高齡者如果罹患肝癌是否不適合接受手術治療呢？苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師劉信誠表示，現行肝癌微創手術傷口小、恢復快，只要長輩健康狀況評估良好，術後恢復狀況不會輸給年輕人。
大千醫院指出，84歲的劉姓老翁是C型肝炎帶原者，因腹痛就醫發現右肝臟長了一顆15公分的腫瘤，安排腹腔鏡右側肝葉切除手術，完整將肝腫瘤切除，後續追蹤無復發跡象。94歲徐姓老翁抽血檢查發現胎兒蛋白指數有異常，檢查發現橫膈下的肝臟高處有3公分腫瘤，經腹腔鏡熱頻燒灼手術將腫瘤燒融，術後恢復良好，指數也正常。兩位長者術前評估心肺及肝功能都正常，且天天能勞動或運動，因此接受手術治療都有很好成效。
劉信誠表示，肝癌治療包含根除性治療(手術、熱頻燒灼術、冰凍術、肝臟移植)及緩和性治療(栓塞術、標靶治療、免疫治療)； 手術治療一直是肝癌主要治療方式，可完整地將腫瘤切除，有效降低復發率。傳統手術會在上腹部留下至少30公分傷口，術後疼痛感常讓病人拒絕咳痰及下床活動，嚴重甚至導致肺炎、延長住院、增加死亡率。微創手術相對傷口小、疼痛較輕微、術後復原快、傷口感染低，這些好處對高齡長輩尤其重要。
他表示，大千引進新型腹腔鏡諧波手術刀、高解析度腹腔鏡超音波及各式腹腔鏡手術凝血醫材，能在高畫質腹腔鏡下安全進行肝臟組織及血管的剝離，大幅增加腹腔鏡肝臟手術的可行性及完成性，由於慢性肝炎是肝癌高危險因子，且早期肝癌治癒率非常高，因此建議有B型、C型、酒精性肝炎的病人定期做腹部超音波檢查，才不會錯過黃金治療期。
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