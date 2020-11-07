快訊

白宮疫情再爆發 幕僚長梅杜斯確診新冠肺炎

未宣布勝選 拜登深夜談話感謝超過7400萬人支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡長者肝腫瘤 肝癌微創手術可完整切除保肝

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉信誠醫師表示肝癌微創手部傷口小、恢復快，幫助高齡病人術後恢復快。圖／大千綜合醫院提供
劉信誠醫師表示肝癌微創手部傷口小、恢復快，幫助高齡病人術後恢復快。圖／大千綜合醫院提供

高齡者如果罹患肝癌是否不適合接受手術治療呢？苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師劉信誠表示，現行肝癌微創手術傷口小、恢復快，只要長輩健康狀況評估良好，術後恢復狀況不會輸給年輕人。

大千醫院指出，84歲的劉姓老翁是C型肝炎帶原者，因腹痛就醫發現右肝臟長了一顆15公分的腫瘤，安排腹腔鏡右側肝葉切除手術，完整將肝腫瘤切除，後續追蹤無復發跡象。94歲徐姓老翁抽血檢查發現胎兒蛋白指數有異常，檢查發現橫膈下的肝臟高處有3公分腫瘤，經腹腔鏡熱頻燒灼手術將腫瘤燒融，術後恢復良好，指數也正常。兩位長者術前評估心肺及肝功能都正常，且天天能勞動或運動，因此接受手術治療都有很好成效。

劉信誠表示，肝癌治療包含根除性治療(手術、熱頻燒灼術、冰凍術、肝臟移植)及緩和性治療(栓塞術、標靶治療、免疫治療)； 手術治療一直是肝癌主要治療方式，可完整地將腫瘤切除，有效降低復發率。傳統手術會在上腹部留下至少30公分傷口，術後疼痛感常讓病人拒絕咳痰及下床活動，嚴重甚至導致肺炎、延長住院、增加死亡率。微創手術相對傷口小、疼痛較輕微、術後復原快、傷口感染低，這些好處對高齡長輩尤其重要。

他表示，大千引進新型腹腔鏡諧波手術刀、高解析度腹腔鏡超音波及各式腹腔鏡手術凝血醫材，能在高畫質腹腔鏡下安全進行肝臟組織及血管的剝離，大幅增加腹腔鏡肝臟手術的可行性及完成性，由於慢性肝炎是肝癌高危險因子，且早期肝癌治癒率非常高，因此建議有B型、C型、酒精性肝炎的病人定期做腹部超音波檢查，才不會錯過黃金治療期。

84歲劉姓老翁長了一顆15公分的腫瘤(紅圈處)，經微創手術後，無復發跡象，且恢復狀況良好。圖／大千綜合醫院提供
84歲劉姓老翁長了一顆15公分的腫瘤(紅圈處)，經微創手術後，無復發跡象，且恢復狀況良好。圖／大千綜合醫院提供

微創手術 肝癌 腫瘤

延伸閱讀

NBA／右膝手術後近1個月 波爾辛吉斯透露復健進度

婦人肝臟20公分血管瘤破裂 陳肇隆團隊11小時搶救成功

許金川／車要保養人也是 避免半路拋錨

降癌化風險 肝策會籲鬆綁Ｂ肝藥給付

相關新聞

高雄、屏東及澎湖大雨特報！ 下午起東北風增強換北部

中央氣象局發布大雨特報，閃電颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天高雄、屏東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山...

期待解渴失望了！閃電颱風 曾文水庫僅降雨1.1毫米

南部水情燈號轉為綠燈，今年第一個輕度颱風閃電被寄予希望期待能夠解渴，但根據水利署即時水情顯示，台南地區幾乎無降雨，曾文水...

閃電颱風解除陸警！ 鄭明典：終於開始減弱了

中央氣象局今天上午8時30分解除閃電颱風的陸上颱風警報。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，閃電颱風終於開始減弱了。閃電颱風曾...

北部雨彈要來了！ 雙北等6縣市大雨特報 今高溫明暴跌

輕度颱風閃電今天上午8時30分解除陸上颱風警報，預計傍晚到晚間有機會解除海上颱風警報。受到新一波東北風增強南下影響，氣象...

星宇1.8萬票價很貴？幫你盤點疫情時期飛東京機票多少錢

新冠肺炎疫情重創全球經濟，旅遊航空業也慘兮兮，不過台灣星宇航空不僅預計在12月開闢3個新航點（曼谷、大阪、東京），還祭出經濟艙來回1萬8200元起的驚人價格，對此有不少網友疑問，現在傳統航空飛東京到底要多少錢？怎麼「混搭」更划算？此篇報導幫您一次整理！

入冬節氣「立冬」來了！吃薑母鴨很NG？把握這些原則好過冬

11月7日是「立冬」，代表冬天即將來臨，天地萬物活動趨向休止，自然界表現為陰盛陽衰，氣溫下降，此時易引發心血管疾病和慢性病，因此必須避寒就溫、保護陽氣，避免寒氣入侵。如何在進入冬天之際過得健康，得從飲食、起居、精神、運動等全面著手。

影／老闆招待 長榮集團員工免費「類出國」專機首航

受到新冠肺炎疫情衝擊，幾家歡樂幾家愁，長榮航空業績大受影響，但是長榮集團的其他產業，尤其是海運業績大大成長，為了感謝加班...

高鐵假期遊合歡山 一次滿足賞雲海觀夕陽看星空

台灣高鐵公司每年推陳出新各種高鐵假期旅遊產品，因應脊梁山脈年開發的「清境星空探索」，專人帶領，一次滿足在3000公尺高山...

發病關節腫如麵包淚濕衣衫 乾癬病友苦不為人知

乾癬病友趙翊成有一次發作，全身關節腫得像麵包，救護員將他從4樓揹下送醫，他因全身震盪痛苦難耐，淚濕前襟。乾癬是讓人生、心...

高齡長者肝腫瘤 肝癌微創手術可完整切除保肝

高齡者如果罹患肝癌是否不適合接受手術治療呢？苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師劉信誠表示，現行肝癌微創手術傷口小、恢復快，只...

桃園婦人確診本土登革熱 常在桃園龜山、新北樹林活動

桃園市本土登革熱疫情未歇，市府衛生局今天公布轄內新增1例本土登革熱，一名家住龜山區龍華里的40多歲婦人因發燒、軀幹出現紅...

享受單身 業者為旅客精選六間慶祝光棍節最佳飯店

光棍節是一年之中單身者用美食和一趟美好旅行來犒賞自己的最佳時機。如果還沒找到這次1111光棍節的旅行靈感，Expedia...

熱門新聞

終於！台中捷運綠線 交通部准予營運

入冬節氣「立冬」來了！吃薑母鴨很NG？把握這些原則好過冬

小孟塔羅：幸運女神來了！年底前會出現什麼好消息？

新衣服能不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」 網驚：以前都穿錯

影／貓真的是液體！九隻喵星人擠保麗龍箱　網友笑：貓咪澡堂？

民眾提案放寬16歲可考機車駕照 交通部給答案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。