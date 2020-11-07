常在龜山住家、新北樹林活動 桃園婦人確診本土登革熱

桃園市本土登革熱疫情未歇，市府衛生局今天公布轄內新增1例本土登革熱，一名家住龜山區龍華里的40多歲婦人因發燒、軀幹出現紅疹陸續就診，衛生單位主動轉介檢驗登革熱，疾管署昨檢驗血清IgG、IgM陽性確診，為桃園市第22例本土登革熱，該名婦人平時多在龜山區住家、新北樹林中山公園與附近廟宇活動，具體感染源尚待釐清。

由於第21例本土登革熱病例也出現在龜山，衛生與環保單位近日已拉高消毒、孳清工作頻率，市府衛生局強調，北部地區本土登熱疫情持續，尚未脫離登革熱流行期，也呼籲各醫療院所提高警覺，加強疑似登革熱病例通報，衛生局獲報將主動轉介檢驗。

龜山區最新確診本土登革熱的婦人最早從10月中起，陸續因為發燒症狀未改善3度到診所就醫，10月20日因軀幹出現紅疹轉往醫院就醫，通報疑似麻疹，衛生局獲報轉介檢驗登革熱NS1快篩陰性，疾管署檢驗血清IgG、IgM陽性確診，顯示非屬近期感染。

衛生局指出，針對此名個案已掌握密切接觸者進行採檢，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。另提醒，民眾近期若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，以利衛生單位進行防疫工作，阻斷疾病傳播。