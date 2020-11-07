台中國際花毯節、新社花海 4路線免費接駁

「新社花海節」與「台中國際花毯節」11月14日至12月6日登場，台中市在活動期間將進行展區周邊道路交通管制，目前規畫4條免費接駁路線、10處免費停車場，便利民眾接駁轉乘，輕鬆賞遊花卉之美。

台中市交通局長葉昭甫表示，今年新社花海、花毯節地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃，活動期間每天皆有免費接駁專車，規劃豐原線、太原線、假日行駛的東勢線及櫻木花道線，分別從豐原火車站、北屯太原停車場、東勢河濱公園與花海展區發車，去程發車從上午8時至下午4時、返程發車從上午10時至下午6時，平日平均20至30分鐘一班、假日15至20分鐘一班。

假日賞花人潮眾多，葉昭甫建議，搭乘台鐵的民眾可在豐原站下車，步行至西站出口轉乘豐原線接駁車前往展區。

開車民眾從市區、北屯方向前來，建議可於太原停車場、中興嶺停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區。

豐原、東勢及石岡地區民眾，建議將車輛停放在東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘東勢線或櫻木花道線至展區。

交通局表示，花海展區周邊道路狹小，市府開放展區外圍的太原停車場、中興嶺停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所、新社環保公園。