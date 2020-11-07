閃電颱風未解除水庫旱象 今晚下一波東北風增強

天氣風險公司分析師李承運說，閃電颱風暴風半徑於今天清晨脫離台灣本島，中央氣象局上午8時30分解除陸上颱風警報，過去閃電颱風強度快速減弱，目前結構轉差暴風半徑縮小，且轉向往西南方向加速遠離台灣，台灣南端強降雨事件也逐漸告一段落。

西半部降雨狀況則在高屏、嘉義、台南沿海，由於閃電颱風位於西南部外海，今天白天西南部迎風面仍有較大雨勢出現，且海上警報還仍持續至傍晚，故白天期間沿海風浪、陣風都很強，西南部區域仍要避免戶外活動，並持續注意最新颱風風資訊。

南部、西南部沿海轉為迎風面持續降雨外，其餘各地天氣北部多雲時晴偶短陣雨，中部則為多雲時晴偶陰，降雨機會較低、東部則也維持陰陣雨之天氣狀態。

他說，除颱風警報及相關變化之外，今晚下一波東北風增強，中部以北轉陰陣雨，反倒西南部沿海天氣轉趨穩定，降雨部分於晚間起迎風面為北海岸至東北角以及整個東半部，期間也有較大雨勢出現機會，後續天氣則有北方大陸高壓持續影響至下周二。

溫度變化也很劇烈，今天中南部、東部30度，至晚間起南部及東部則為22度，早晚溫差劇烈，達10度以上。

李承運說，本次閃電颱風侵襲台灣為自2007年米塔後，13年來第一個11月發布的颱風警報，也是今年度第一個陸上颱風警報。秋末至初冬期間侵襲台灣之颱風系統，多為迎風面豪雨，由於沒有夏季暖濕西南季風支持，台灣中央山脈西側，要產生劇烈降雨的機會就減低很多，閃電颱風也一樣，對於集水區之降雨仍偏小，對於補充水庫之旱象，沒有得到明顯解除，未來中南部用水仍吃緊，不要掉以輕心。