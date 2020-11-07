影／自行車節登場 明年福容7飯店打造自行車主題房

台灣自行車節主軸活動-騎遇福爾摩沙(Formosa 900)今正式啟動。該活動迄今邁入第九年，自2012年舉辦以來，已累計170個團體、5000人來自全球各地愛好騎車的朋友參加。交通部長林佳龍說，自行車能夠變成台灣文化或是品牌，是疫後旅行很期待的事。

對於台灣民眾而言，現在正是深度旅遊的時候。觀光局說，從今年7月以來積極從國民旅遊著手展開復甦，原本用來通勤、運動的自行車，也讓更多人轉換旅行模式，嘗試自行車旅遊，為旅程帶來更多秘境探索、地方連結。台灣擁有引領全球的自行車製造技術，E-Bike也成為自行車旅行的新助力。

觀光局說，麗寶集團旗下福容大飯店為響應交通部2021自行車旅遊年，已選定全台七個飯店（深坑、福隆、漁人碼頭、麗寶樂園店、高雄、墾丁、花蓮）打造自行車友善服務及自行車主題房。雖然今年騎遇福爾摩沙少了國際旅客參與，但整體參加人數仍高達682人，公路總局、觀光局及13個國家風景區管理處也都派員加入領航騎士團的行列，為明年的自行車旅遊年注入更多張力與創意。

林佳龍致詞時說，自行車是最健康活動，所有鐵公路運輸單位都共襄盛舉，能夠變成文化或是台灣品牌，是疫後旅行很期待的事。全世界都希望自行車成為最好交通、休閒運動工具，甚至是生活的日常。

林佳龍說，可以把自行車變成國家運動的品牌，在未來行銷上，台灣等於自行車，自行車等於台灣，台灣是自行車王國，成為一種"life style"，表現在四方面，一是休閒運動、二是通勤交通、三是競賽挑戰、四是生產跟製造。明年自行車旅遊年要驗收這些年所做的，不管是自行車旅遊網還是服務設施，前瞻2.0跟自行車體驗也會有關係。

林佳龍說，除了今天活動，近期在東北角風管處也有兩天一夜的活動，研討會上做各種交流，月底還要跟三個次長及主秘接力，成為「交通部隊」，各自去騎一段，做體驗跟體檢。自行車未來會結合多元載具，三年讓自行車可以上火車跟輪船，讓自行車使用成為全世界最棒的。