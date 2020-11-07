林佳龍曝安心旅遊補助結束下一步 團體旅遊專案處理

疫情衝擊觀光產業，我國紓困3.0方案到9月底結束，安心旅遊補助也只到10月底，觀光業憂心未來發展。對此，林佳龍說，針對有心度過難關跟轉型的觀光產業會持續支持，旅行社方面針對出團會繼續給予支持。安心旅遊結束不會有自由行補助，但團體遊會有專案處理。

林佳龍說，台灣在疫情發生後，交通部所屬運輸、觀光業可以說做了超前部屬跟危機應變，使台灣在全世界成為很特別例子，一方面自我勉勵，一方面國際疫情在可見短期內不會結束，行政院政策會邊境風險嚴管。

林佳龍說，在國內鬆綁、促進國旅時期，會利用立院通過紓困振興預算，將錢用在刀口上。對於有心度過難關跟轉型升級的觀光產業，像是北部觀光飯店、機場服務業，沒有出入境旅客，會繼續支持，包含薪資補貼，不過標準會加嚴。旅行社方面則針對出團，給予繼續支持。

林佳龍說，安心旅遊告一段落，自由行不會持續辦理，但團體旅遊，旅行社推出創新遊程非常支持，會以專案處理。

林佳龍說，類出國2.0也進行鬆綁，甲機場起飛乙機場降落過夜，結合深度旅遊，讓沒有體驗過從空中看台灣的人，有類似出國感覺，促進旅行社出團。另外還有春節疏運孝親專案，相關業者規畫中，都會予以支持。