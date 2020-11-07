颱風閃電漸遠離 全台3人輕傷

中央災害應變中心表示，今天上午7時30分止颱風閃電造成3人受傷，包含台東縣金峰鄉一名婦人及海瑞鄉一對夫婦輕傷送醫。指揮官內政部長徐國勇說，民眾赴山區海邊仍要注意安全。

輕度颱風閃電漸遠離台灣，中央災害應變中心上午召開第7次工作會報，據應變中心報告資料顯示，颱風暴風圈上午8時脫離台灣陸地，但高雄、台南仍要防強風、豪雨。

中央災害應變中心指出，至上午7時30分止，颱風閃電造成全台3人受傷。昨天下午，台東縣金峰鄉67歲婦人被強風吹倒的活動帳篷砸傷送醫；昨晚7時許，海瑞鄉附近的南橫公路發生落石砸到自小客車，造成車上一對70多歲夫妻輕傷送醫。

中央災害應變中心表示，路樹倒塌、路燈故障、道路出現落石等共40件，分別發生在台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。屏東縣、台東縣因雨勢影響，造成部分公路因落石封閉，正全力搶通。

中央災害應變中心指出，依氣象局預測，颱風漸遠離，沿海地區仍有強陣風、較大風浪及長浪，適逢假日，呼籲民眾儘量避免前往山邊河域、海邊從事水上活動，且應注意海象及天氣訊息。

指揮官、內政部長徐國勇聽完各部會報告後表示，颱風漸遠離，仍要注意帶來強陣風等狀況，尤其有民眾從事山區、水上活動更要注意安全。

徐國勇說，昨天有遊艇載遊客至墾丁南灣海域潛水，船東遊客都遭罰，相關部會報告時提到遊客是潛水訓練班成員，他要求應針對類似潛水訓練班持續宣導，颱風期間不要出海浮潛，以免造成危險。

他表示，若潛水訓練班仍有類似行為，且繼續違規，相關單位可撤銷立案。