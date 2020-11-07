閃電颱風解除陸警！ 鄭明典：終於開始減弱了

中央氣象局今天上午8時30分解除閃電颱風的陸上颱風警報。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，閃電颱風終於開始減弱了。閃電颱風曾經失去所有深對流，以為會消散，但是風場結構卻持續維持。從雷達風場可以注意到，閃電颱風在1至3公里高度內的強風環流維持得很完整，雖然強對流消消長長，這個高度的環流強度變化並不大，很特別的現象。

氣象局雖然解除閃電颱風的陸上颱風警報，海上颱風警報解除時間未定，不過會在今天。中央氣象局說，今天上午中南部、澎湖都仍有間歇雨勢，下午起東北風增強北台灣轉濕涼，北部晚間防大雨。另外要留意溫差，北部高溫從31到32度降到僅23到24度。

受到颱風外圍環流影響，氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報，易有短時強降雨。今天高雄、屏東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局說，目前颱風中心在高雄西方外海，比較明顯降水回波是西南側沿海還有澎湖、西半部地區，尤其台南、高雄、澎湖都有明顯雨勢。