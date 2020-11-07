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期待解渴失望了！閃電颱風 曾文水庫僅降雨1.1毫米

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南一期稻作要再10天半個月才能收割，農民期盼颱風帶來雨水，可惜恐又要失望了。記者吳淑玲／攝影
台南一期稻作要再10天半個月才能收割，農民期盼颱風帶來雨水，可惜恐又要失望了。記者吳淑玲／攝影

南部水情燈號轉為綠燈，今年第一個輕度颱風閃電被寄予希望期待能夠解渴，但根據水利署即時水情顯示，台南地區幾乎無降雨，曾文水庫至今天上午累計雨量僅1.1毫米，對挹注蓄水幾乎毫無幫助，南水局指出，氣象局預報原本雨勢就是在屏東、墾丁及恆春半島一帶，除了期待外圍環流能引進水氣，帶來降雨機會，還是要呼籲節約用水。

曾文水庫蓄水率剩2成3，與烏山頭水庫合計蓄水量1.7億立方公尺左右，原本寄望颱風能帶來雨水，但隨著颱風陸上警報解除，恐怕要失望了，台南一期稻作進入結穗晚期，農民說，最後一次灌溉結束了，但水稻還要再過10天至15天才能收割，灌一次水可撐5天，對於稻穗能否飽穗，水還是不夠，有地下井水的還可以撐過去，沒有的就聽天由命，甚至有農民請水車來灌水。

南水局表示，南部無明顯降雨，主要水庫也都未達到人工增雨條件，曾文和烏山頭水庫農業用水佔大宗，嘉南地區一期稻作灌溉將在11月9日結束，可以減緩水庫出水，目前曾文和烏山頭水庫合計1.7億立方公尺，若扣掉農業用水，民生和工業用水約1.2億立方公尺，就可撐到明年5月再多一個月的安全水量到6月的汛期，對於今年秋冬雜作和明年一期稻作是否順利供灌，旱災中央應變中心會通盤考量後再統一決定。

台南市長黃偉哲今天上午將視察南化水庫，供應大台南主要民生用水的南化水庫，心情相對較好，透過旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫，目前蓄水量是8491萬立方公尺，保持蓄水量9成3，並管控南化水庫每日出水量40萬噸，加上高雄北送台南清水每日15萬噸，穩定南化水庫水量。

南化水庫 颱風

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