流感疫苗嘉義縣再傳1例不適通報 緩打效應產生

嘉義縣公費流感疫苗接種率高，上周傳出傑出表演團體雯翔舞蹈團團長郭玉雯，接種產生昏睡及心臟不舒服，未通報，衛生局日前再接獲醫院通報施打疫苗不適案例，累計2例，衛生局說，不適案例增加，經媒體報導，引發民眾疑慮，出現緩打效應。

郭玉雯在新港鄉某診所施打公費流感疫苗，她說，「第一次打流感疫苗，命快去掉一半，一天睡好幾回，還是覺得很疲倦? 還吃了兩次心肌梗塞的藥」，衛生局馬上調查，郭玉雯看診休息，症狀改善。

衛生局說，郭團長不適案例並未通報，至今由醫療院所通報施打不適案例累計2件，2例都是男性施打流感疫苗，產生不適反應，第一例61歲男性施打產生呼吸不順，通報疾管署調查，排除與施打疫苗有關。

另一例是住在養護機構的慢性精神疾病患者，施打疫苗產生肺炎，目前還在調查，是否與施打疫苗有關。疫情碰上流感疫苗流行期，剛施打，引發各地搶打潮，各地採取分流管制，衛福部暫停50歲以上族群施打，搶打才緩和。

如今各地接連傳出施打不適症狀，衛生局說，各社區接種站未再出現大排長龍情形，反而出現緩打 ，符合施打條件未施打民眾觀望，讓人擔心，嘉縣共採購四價流感疫苗13萬8千多劑，10月5日開打至今完成逾80％接種量，65歲以上長者接種完成率逾50％，幼兒逾90%左右，僅剩1萬多劑疫苗，首次列入免費接種對象的高國中小幼兒園校長老師共2千多人，