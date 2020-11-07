閃電颱風暴風圈罩台灣南部 氣象局持續發布豪雨特報

中央氣象局說，輕度颱風閃電上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的西北西方約160公里之處，以每小時14轉19公里速度，向西南西轉西南進行。

根據最新氣象資料顯示，閃電颱風過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，中心目前在鵝鑾鼻西北西方海面，向西南西轉西南移動，其暴風圈仍籠罩台灣南部陸地，對高雄及台南構成威脅。預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象局說，颱風及其外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪仍大，西半部、基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動注意安全。

氣象局今天凌晨發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，台東縣、恆春半島及屏東縣山區已有局部豪雨發生，預計今天台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

下午起東北風增強，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門為多雲的天氣。

明天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區易有局部較大雨勢發生。

今天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生。明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。