未來一周有熱擾動發展 吳德榮：留意東北季風異常降水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，閃電颱風今天將逐漸減弱、範圍縮小，亦將依序脫離本島陸地及鄰近海域，陸上及海上的警報也會逐步解除。

他說，受到中央山脈的影響，昨天迎風面降雨明顯，最大降雨發生在台東及恆春半島；背風面則有典型的焚風發生，因迎風面降雨，氣塊濕絕熱舉升、降溫少，背風面穩定，氣塊乾絕熱沉降、升溫多，造成山脈兩側的溫差；新竹還創下11月最高溫的歷史紀錄，達34.4度。因此這波降水，除了牡丹水庫，對西半部主要水庫的旱象，並無紓解作用。

吳德榮說，未來一周南海及菲律賓東方海域，海溫高，持續有1至2個熱帶擾動在其中發展，致使其鄰近海域包括台灣東方海面，皆有較多的水氣。今天傍晚起將受到東北風的舉升，形成迎風雨、背風晴，北台濕涼的天氣型態，未來一周也應留意東北季風異常降水發生的機率。

今天天氣好轉、氣溫偏高，但殘餘水氣尚未完全散去，各地皆有局部短暫降雨的機率。今天北部21至31度、中部22至32度、南部23至32度、東部21至30度。

今天傍晚起東北風南下、氣溫逐漸下降；轉變為迎風雨、背風晴的天氣。北台灣連續濕涼的天氣將持續一整周。他說，迎風面北部、東半部有局部雨，北部山區、東北部易有較大降雨；背風面新竹以南大多是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。類似的天氣型態，持續至下周五尚未結束。