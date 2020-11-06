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中捷通車盧秀燕致謝歷任首長 交通局：預計先試營運4周

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
歷經11年，台中捷運綠線獲准通車，台中市長盧秀燕（中）晚間表示講速擬試營運方案，並感謝歷任首長、部長。圖／台中市新聞局提供
歷經11年，台中捷運綠線獲准通車，台中市長盧秀燕（中）晚間表示講速擬試營運方案，並感謝歷任首長、部長。圖／台中市新聞局提供

台中捷運綠線歷經11年，今天獲交通部准予營運。

台中市盧秀燕今晚出席全民運表揚大會，對外宣布這項重大好消息，她逐一感謝歷任交通部長、台中市長、台北市長的共同協助與努力，承諾「立即籌備試營運作業，年底前正式通車，當作市民最好的新年禮物。」

盧秀燕表示，中捷綠線是桃園以南、高雄以北首條捷運，2009年開工至今經過漫長的11年，今日終於實現對市民的承諾，年底前就可通車營運。

盧表示，她上任前曾說「完不了工的要完工」，如今成功實踐，將立即籌備試營運與正式通車作業。

交通局長葉昭甫晚間說，最快一周後正式試營運，預估應會吸引大批人潮，究竟是要在下周末開始或周一上班日，中捷公司、交通局要一起討論，確保試營運順利。

目前規畫試營運4周，前3周開放試乘時間為每天上午7時至晚上8時，最後一周改為上午6時至晚上0時；平日尖峰時段每5分鐘一班、離峰時段每8分鐘一班，假日全日每8分鐘一班。

中捷公司提醒，試營運期間旅客可在全線18個車站免費試乘，但必須持電子票證即可進出車站，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡均可，若無電子票證可至車站旅客詢問處購買。

盧秀燕晚間也特別感謝歷任首長貢獻，包括時任交通部長毛治國、賀陳旦及現任交通部長林佳龍，前台中市長胡志強與林佳龍，由於中捷由台北捷運公司協助興建。

盧秀燕也特別感謝時任台北市長的郝龍斌及現任市長柯文哲，以及交通局、中捷公司、北捷公司全體同仁全力以赴，成就台中第一條捷運。

她說，緊鑼密鼓籌備試營運與免費搭乘計畫，詳細內容將盡速向大家報告。

盧秀燕 台中市

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