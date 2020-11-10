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雪莉優雅 允臻其極，The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市

撰文 / 曾俊林

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市。 圖／尚格酒業提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市。 圖／尚格酒業提供

擁有驚人世紀窖藏、被專家譽為「老酒銀行」的大摩酒廠，歡慶180週年推出全球限量三瓶的大摩60年單一麥芽威士忌，造成一波搶藏話題。大摩珍稀酒款近年崛起於拍賣場的紀錄令人咋舌，今年大摩62年於蘇富比現場拍賣會再創紀錄，以近一千萬台幣（266,200英鎊）敲槌成交，而大摩經典酒款系列也以高比例高年份原酒勾兌，深受酒饕歡迎。大摩在歡慶180歲生日時同步推出全新「雪莉臻選系列」（Sherry Cask Select），由大摩天才首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）策畫「最完美的雪莉酒桶」，以紀念大摩在珍稀雪莉桶工藝的至高水準。「雪莉臻選系列」首發「大摩雪莉三桶12年」，有強烈的雪莉桶風格、更高的酒精濃度，堪稱大摩雪莉桶的完美原型，具有超越年份的高貴風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市。 圖／尚格酒業提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市。 圖／尚格酒業提供

雪莉桶之最，集大成的12年

「大摩雪莉三桶12年」展現大摩酒廠精湛的雪莉桶工藝，是上等橡木桶與珍稀陳年雪莉酒的巔峰之作，大摩天才首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）為了打造心中最夢幻的雪莉桶威士忌，特別邀請西班牙三大橡木桶供應商Tevasa、Vasyma與Paez共同策畫「最完美的雪莉酒桶」，從橡木到訂製雪莉酒專注每一道細節，達到理查・派特森（Richard Paterson）心目中的確切風味。「大摩雪莉三桶12年」最初在美國波本桶中熟成10年，帶來香草和蜂蜜香氣基底，再轉桶至三桶不同風味年份的雪莉桶熟成。此完美的訂製西班牙雪莉桶由Oloroso陳年珍稀雪莉酒跟Pedro Ximénez（PX）極甜雪莉酒浸潤而成，帶來溫醇的堅果甜香，層層交疊的香甜水果與醉人的香料體驗。

這款大摩對雪莉桶工藝的集大成之作風味獨具，在蜂蜜甜香中，散出優雅且芬芳的焦糖柑橘、濃郁生薑和蘇丹娜葡萄氣息，味覺是大摩經典的黑巧克力加上新鮮碎杏仁與肉桂粉，飽滿的尾韻富含甜美芒果、義式奶酪及檸檬戚風蛋糕的甜美層次。「大摩雪莉三桶12年」以經典大摩酒廠的風味，彰顯雪莉酒複雜且精緻的品飲體驗。

大摩首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）表示「『大摩雪莉三桶12年』是大摩經典系列中的優雅化身，她在Oloroso和PX雪莉桶的完美融和中為大摩添上花香、輕盈和精緻的一面，這款讓人甘心耽溺的威士忌，展現大摩與精品橡木桶緊密合作的結盟關係。」理查・派特森（Richard Paterson）以找尋全球最完美橡木桶為職志，歡慶180周年為發想，釀造出「大摩雪莉三桶12年」全新酒款，運用他「神之鼻」的天賦將大摩風味推往卓越之最。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌。 圖／尚格酒業提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌。 圖／尚格酒業提供

酒款筆記：
The Dalmore “Sherry Cask Select” 12 Years Old Single Malt Whisky
【雪莉臻選系列】大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌
「它是一個真正的傑作！展現出威士忌多重複雜的壯闊風味，且優雅迷人。」大摩首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）以美國波本桶中熟成帶來香草和蜂蜜香氣基底，再透過三桶不同風味年份的雪莉桶融合而成，而其中美好的堅果甜香則來自Pedro Ximénez極甜雪莉桶，造就不同於典型12年的卓越雪莉風味。

建議售價：台幣 $1950
橡木桶履歷：美國白橡木波本桶、Oloroso雪莉桶、Pedro Ximénez雪莉桶
酒精濃度：43%
容量：700ml
香氣：焦糖柳橙、生薑、蘇丹娜葡萄與蜂蜜。
口感：黑巧克力、杏仁碎與肉桂粉。
餘韻：甜芒果、義式奶酪及檸檬戚風蛋糕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年慶宴。 圖／尚格酒業提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年慶宴。 圖／尚格酒業提供

【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年慶宴活動資訊：

無盡尊榮的大摩威士忌，擁有12叉鹿角皇室徽章，持續以跨越當代水準的高超工藝，訴說著經時淬煉的完美香氣、苛求砥礪的細膩口感，釀造出獨一無二的極致珍稀。邀請您一同歡慶大摩180週年這意義非凡的一刻，感受大摩無比輝煌的榮耀時刻，分享恆久璀璨的大摩傳奇喜悅。

大摩首創跨時空、跨國界，高規格打造180週年極致珍稀藝術劇場沉浸體驗，由傳奇人物理察•派特森(Richard Patterson)帶您走入大摩的時空背景，穿梭時光淬煉的完美及精湛的轉桶工藝，現場結合超高質感影像及細膩動畫鉅作，帶您體會大摩珍稀窖藏與奧祕複雜的換桶熟成工藝，一滴都不能浪費的極致珍稀，全憑藉釀酒師之手臻至完美，一場深刻而雋永的尊貴體驗。

傳奇釀酒師理察•派特森，26歲即成為大摩酒廠首席調酒師，40多年以來，憑藉著其高超獨特的調酒工藝與經驗，釀出享譽盛名的大摩經典佳釀，是大摩威士忌屢屢創下拍賣市場最高紀錄的重要推手。2013年更入選「威士忌雜誌名人堂」(Hall of Fame Whisky)中少數的一員，獲得WSET終身成就獎的肯定，並連續蟬聯「蘇格蘭威士忌協會年度最佳調酒師」殊榮，成為蘇格蘭威士忌業界中的傳奇性人物。

珍稀，因為擁有非凡；尊榮，來自無法超越。光陰醞釀、乘載大摩奧秘複雜的工藝與層次，完美呈現歷經無盡等待所成就的尊榮不凡與珍稀價值，【DALMORE：鎏光奢昂藏】大摩180週年慶宴，邀您領略成就世界最尊貴威士忌的不朽傳奇。

為慶祝大摩180週年，大摩首席釀酒師的理查．派特森（Richard Paterson）特別從大摩老酒之中，臻選出極其珍稀的大摩60年單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量僅三瓶，取其三瓶60年加起來正是180週年的巧思，以此歡慶這意義非凡的一刻。

現場將呈現更多大摩「老酒銀行」極致珍稀，包括35/40/45/60/62/64年，以及為大摩180週年而生的大摩51年單一麥芽蘇格蘭威士忌，完美詮釋尊榮不凡，極具代表性。

詳細報名資訊請上：https://www.accupass.com/go/thedalmore180

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