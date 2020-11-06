台中捷運綠線交通部准營運了！中捷預計11月底前試營運

台中捷運綠線10月25日完成履勘，台中市11月 2日函報完成12項營運前須改善事項，交通部長林佳龍已准予中捷綠線營運。台中市交通局長葉昭甫表示，預計11月底前進行試營運，試營運期間全線18個車站免費自由試乘，正式通車時間將由市長盧秀燕公布。

台中捷運綠線是台中市第一條捷運路線，路線全長約16.71公里，共設18個車站，2009年10月正式動工，歷經3任市長終於即將通車，興建總經費593.37億元，由中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。

台中捷運公司表示，感謝交通部及初勘、履勘委員，預計11月底正式試營運，日期將在報市府核准後公布。目前規劃試營運4周，前三周試營運從每天7時開始至20時，最後一周每天6時至24時開放試乘；平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。

中捷公司提醒，試營運期間民眾可在全線18個車站免費自由試乘，但試乘時仍必須持電子票證即可進出車站，民眾持悠遊卡、一卡通、愛金卡均可，若無電子票證可至車站旅客詢問處購買。