燒肉同話「滿千送千」！ 疫後首次換菜單「用舌尖旅行」

秋冬來臨，這一鍋餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」，將於11/17更新菜單，這也是疫後首度換菜單。此外，同步搭配限定超值活動，於11/17~12/15單筆消費滿千元，即贈千元兌換券，以「滿千送千」的優惠吸引饕客嘗新。業者預估，業績將較去年成長一成以上，並計畫3個月內在於高雄開出「吃到飽」的新店型。

今年受疫情影響無法出國，燒肉同話指出，新菜單將用料理邀請饕客，一同環遊世界，以台灣在地食材，融合異國烹調手法，變化出中西合璧的滋味變化。