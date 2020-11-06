聽新聞
test
0:00 / 0:00
燒肉同話「滿千送千」！ 疫後首次換菜單「用舌尖旅行」
秋冬來臨，這一鍋餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」，將於11/17更新菜單，這也是疫後首度換菜單。此外，同步搭配限定超值活動，於11/17~12/15單筆消費滿千元，即贈千元兌換券，以「滿千送千」的優惠吸引饕客嘗新。業者預估，業績將較去年成長一成以上，並計畫3個月內在於高雄開出「吃到飽」的新店型。
今年受疫情影響無法出國，燒肉同話指出，新菜單將用料理邀請饕客，一同環遊世界，以台灣在地食材，融合異國烹調手法，變化出中西合璧的滋味變化。
新菜單有十多項全新商品，包括融合南洋泰式的香蘭鮮果米布丁、椒麻鮮烤台灣虱目魚，含滿滿東洋日味的味噌香烤米棒、鮮蔬培根飯糰子及旬筍春雞釜飯，與濃厚西方特色的培根旬筍捲、藜麥彩蔬雞肉沙拉及佐餐Tea Pairing玄米煎茶、綠茶，以及蜜香紅茶沖製的冷泡台灣原葉茶。同時引進海尼根0.0零酒精生啤及臺虎精釀的長島冰啤，在品嘗美食之餘，還能體驗不同國家的文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言