捷運綠線准營運林佳龍感觸多 「簽5分鐘台中人等多年」

台中捷運綠線於上月25日完成履勘，並由台中市政府於本月2日函報完成12項營運前須改善事項。交通部說，經檢視中市府所附資料，並要求補正後，交通部長林佳龍今天已准予台中捷運綠線營運，將再由台中市政府決定通車日期。

對此，林佳龍在臉書上表示，今天一早從台中搭乘高鐵北上，進交通部批閱的第一份公文，就是核准台中捷運綠線營運，簽准公文只要5分鐘，但台中人卻等待多年，2020年11月6日，身為台中人，我會記住這個時刻。

林佳龍說，由市長變成部長，看到捷運綠線可以營運，內心感觸良多，當時佳龍接任台中市長時，有六站共構車站及第二行控中心尚未發包，烏日站連通道用地未借用，捷運大慶站與台鐵大慶站甚至不相通。整體工程進度落後，審計部甚至指通車時程將會延遲到2022年，自己堅持必須遵守行政院核定的計畫，捷運綠線必須如期如質在2020年通車。

於是市府開始每周控管進度，稍有延誤，就開始橫聯繫協調，主動積極克服問題。接著，2017年捷運綠線電聯車順利抵台，當年台中捷運公司也順利掛牌，開始招攬與訓練人才，為營運做準備，2018年土木工程及機電工程接近完工，車輛上線測試，正式進行試運轉。

林佳龍說，直至捷運綠線於上月25日履勘，由交通部邀請九位專家學者，一起為捷運的安全把關。當天專家學者提出33項缺失與建議，其中12項為營運前須完成的改善事項，經過台中市政府逐一調整，再經專家學者與交通部確認後，今日佳龍以交通部長的身分，核准捷運綠線營運。

林佳龍說，在捷運綠線後，更期待台中捷運可以早日形成路網，在自己擔任市長任內，已經完成台中捷運藍線的可行性研究，並爭取到將經費列入前瞻基礎建設計畫中，期待市府可以加緊腳步，儘速完成綜合規劃，讓工程及早動工。

林佳龍說，自己同樣積極爭取的捷運綠線延伸大坑段、彰化段，在就任交通部長後，也協助加速可行性研究的審查，目前已經函報行政院審議，期待讓捷運可以發揮綜效，提供市民更便捷、安全、環保的軌道運輸服務。