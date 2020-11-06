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大地桌布花海地景迎賓 台中新社花海節11月14日展開

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
2020新社花海節活動11月14日開幕到12月6日為止，歡迎民眾前往參觀。記者彭宣雅／攝影
2020新社花海節活動11月14日開幕到12月6日為止，歡迎民眾前往參觀。記者彭宣雅／攝影

新社花海活動已經邁入15年，今年即將在11月14日盛大開幕，今年主題為「愛你愛妳 新社花海」，透過在大地桌布上撒播出幾何圖案，及含苞玫瑰圖騰來傳遞熱情繽紛色彩的花海地景，準備迎接秋冬國旅，預計今年會有200萬人次參觀人潮。

農委會副主委陳駿季表示，過去新社花海一花一草都是種苗場同仁自己種的，甚至還輪班去除草，轉眼15年，台灣有許多地方都舉辦花海，但新社花海規模最大，有指標性意義；花海要結合農村在生與休閒農業，帶到食農教育；因此新社花海除了景觀灑播區外，還有可食地景展覽，讓民眾除了可以放送心情，也可以認識植物與農業。

農委會表示，今年結合愛麗絲花境探險主題的「台中國際花毯節」，加上展場區4大主題「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓民眾美景物產皆大豐收，盡情享受在地景觀及特色農特產品、農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。

農委會表示，「愛你愛妳 新社花海」景觀活動面積共50公頃，大面積花海16公頃，其中「景觀撒播區」運用大片鮮艷亮麗金黃色的太陽麻花田，以及利用4色的波斯菊及6色百日草在大地上撒播出幾何玫瑰的浪漫花彩。

富有食農寓意的「可食地景意象區」，今年採用盆器栽培，展出以葉菜類、茄科為主的蔬菜，及多達28種的香藥草植物，切合主題以盆器栽培排列愛心，以及用蔬菜及花卉組合入口意象，象徵濃濃愛意的花海。

而以今年主題「愛你愛妳 新社花海」為設計的「精緻草花區」，佈展超過20萬株繽紛草花，圖案以圓形花朵為主軸，讓花中又有花，傳達愛情的圓滿及美好。

展場區4大主題中「百合花展館」展示台中山城百合產業成果，以百年好合來祈福相愛的人攜手築夢；「金門特產」連結兩地的高梁田，展出特有高粱酒、貢糖及一條根等特色產業；「青農特區」有來自在地青年農民源源不絕的活力與創新，提供最新鮮的農產與農遊體驗；多元精采的「山城農產推廣」，讓遊客不只賞花海，也能更深入認識花海的故鄉。　

農委會表示，新社花海邁入第15年，民眾可悠遊花海、置身於花團錦簇繁花中，眺望遠處山巒享受自然花語風情，藉由花海之行還可遊覽大台中周邊山城海線之11大休閒農業區，並透過新社花海品牌效應擴散，推動新社山城在地文化發展，如東勢新丁粄節和新社九庄媽繞境、梅花、櫻花、梨花、桃花、油桐花季，以及螢火蟲季、高山森林遊樂區等，使遊客更認識孕育花海的故鄉。民眾不僅可藉由花海活動遊覽周遭，未來更可規劃休閒農業區、在地社區及商圈等相關旅遊行程，全年暢遊、慢活山城。

新社花海11月14日到12月6日止，涵蓋4個例假日。活動期間會場周圍將實施交通管制，欲前往新社花海的民眾請多加利用大眾運輸工具，配合今年增至4線的接駁專車服務，盡興樂遊花海之旅。歡迎民眾於新社花海活動官方網站(http://flowersea.tw)，或「愛你愛妳 新社花海」粉絲專頁查詢最新活動訊息。

新社花海 農委會 食農教育

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