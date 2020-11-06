新北攜手故宮 創客作品再現清明上河圖風華

「新北上河圖」創客市集今天起在故宮博物院廣場及至善園舉行，樟樹國際實中以人氣國寶清明上河圖為主題，設計、製作、走秀服裝，穀保家商製作仿真翠玉白菜綠豆糕，相當吸睛。

新北市府與國立故宮博物院合作，策劃「新北上河圖」創客市集，由教育局率領40校創客社群學校師生，以「清明上河圖」為主題，策劃生活上的食衣住行育樂的主題，透過特色攤位再現清明上河圖的當代風華。

「清明上河圖」是宋代風俗畫的鉅作，描繪北宋京城開封汴河兩岸的繁華，和熱鬧景象、優美的自然風光，是故宮藏畫中知名度最高，也最受歡迎的作品之一。

樟樹國際實創中學以「清明上河圖」為主題，設計並製作服裝，透過黎明技術學院學生走秀，模特兒一字排開雙手拉起裙擺攤開來，拼串起一幅清明上河圖，相當有特色，成為現場鏡頭焦點。

穀保家商則結合故宮國寶「翠玉白菜」設計模具，以綠豆仁、梅子口味餡料，製作維妙維肖的仿真翠玉白菜綠豆糕，這項台灣甜點也是現場的亮點。

教育局說，清明上河圖畫中人物多達4000餘人，進行各種精采活動，營造熱鬧喧囂的氣氛，城市魅力讓人宛如身歷其境，盡攬古人的生活百態。

教育局說，展區透過師生以貼近日常生活的視角，發揮創客精神做出生活用品。八里國小學生結合跨領域課程，學習木工技術製作仿古舢舨，課程中也結合八里左岸漁港環境，讓學生實際乘坐舢舨。

成福國小與李梅樹紀念館結合，以藝術家所繪的鳥類圖案為樣本，透過雷雕切割木片、手繪上彩、縫線裝飾，製作獨特的鳥類項鍊、鑰匙圈。

安康高中學生製作遙控的投壺機器人，體驗古代文人雅仕投壺的遊戲樂趣。坪林國中以清明上河圖描繪的場景，以坪林茶文化結合宋朝奉茶，展示茶道的精神。文化局展出皮革古玩盒、茶文化多寶格等豐富文創品。

五寮國小使用三峽竹筍殼製作手抄紙，呈現聖旨卷軸和「新北上河圖」的摺頁；板橋高中製作會算命的機器人、中正國中製作仿古轎子、樹林高中製作布染披風、三重高中團扇、蘆洲國小花式跳繩，呈現當年宋代商業、手工業、民俗、建築、交通工具的詳實形象。

教育局表示，創客精神是「想得出來，就做得出來」，從學校、生活周遭、產業都可以玩「創客」。7日將舉辦「新北Maker上河圖競賽」，以清明上河圖的交通工具為主題，各校透過跨領域課程發揮創客精神，進行遊行活動及搬運競賽等趣味活動。