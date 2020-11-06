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遊艇8年暴增逾16倍 交部下周公告修法強制裝識別系統

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部航政司說明遊艇管理規則修正下周公告上路，記者曹悅華／攝影
交通部航政司說明遊艇管理規則修正下周公告上路，記者曹悅華／攝影

為配合行政院「向海致敬」政策，鼓勵民眾親近海洋，從事遊艇相關活動，交通部下周將公告「遊艇管理規則」部分條文修正，並自公告日起實施。該修正重點在強化非自用遊艇公共安全及促進遊艇共有制發展，包含所有非自用遊艇均應配備船舶自動識別系統船載台。

交通部航政司表示，遊艇管理規則自101年8月20日訂定，遊艇數量已由101年68艘翻倍成長至今1,135艘，增逾16倍。雖非自用遊艇約佔1成，但為保障民眾搭乘非自用遊艇安全，該次修正主要重點即是將現行規定全長12公尺以上遊艇應具備船舶自動識別系統船載台(Automatic Identification System, AIS)，擴大至所有非自用遊艇均應配備船舶AIS，藉由裝設AIS建立船舶間及船岸間之識別，避免船舶發生碰撞。

航政司說，考量非自用遊艇因為使用頻率高，涉及公共安全，要求加裝TypeA設備，每台約8到9萬。法規公告後遇到第一年的特檢就要裝設，沒加裝就會遊艇證書失效，並可裁罰3000到3萬元。

另鑑於遊艇入手門檻較高，航政司說，為提升國人從事遊艇活動，鼓勵遊艇共有制，增修遊艇證書應記載事項，持分人僅需提供證明文件及經由簡單程序便可向航港局註冊或登記，保障其財產安全。期能透過該次修正，讓大眾都有機會擁有遊艇，進而帶動我國遊艇相關產業發展。

航政司說，近年除依實務需要推動遊艇法規修正外，更積極規劃商港遊艇專屬泊區，辦理遊艇駕駛訓練考試及遊艇推廣等活動，多管齊下厚植我國遊艇產業軟實力，並提供民眾友善遊艇娛樂環境。截至10月底，全國已經有999席遊艇泊位，考量各地遊艇停泊需求及因應遊艇娛樂逐漸興盛，交通部亦已規畫增加商港遊艇泊位，預計至115年再增設約500席泊位，以充分滿足遊艇停泊需求。

搭乘遊艇出海玩立槳、潛水，成為海上熱門遊憩方式。聯合報系資料照
搭乘遊艇出海玩立槳、潛水，成為海上熱門遊憩方式。聯合報系資料照

遊艇 行政院 航港局

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