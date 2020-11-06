星宇1.8萬票價很貴？幫你盤點疫情時期飛東京機票多少錢
新冠肺炎疫情重創全球經濟，旅遊航空業也慘兮兮，不過台灣星宇航空不僅預計在12月開闢3個新航點（曼谷、大阪、東京），還祭出經濟艙來回1萬8200元起的驚人價格，遠高於疫情前的行情價，對此有不少網友疑問，如果現在要搭飛機到東京，現在一張機票要多多少錢？此篇報導幫您一次整理！
繼之前的曼谷、大阪開放訂位，星宇航空今（6）日正式開賣飛往東京航線機票，網頁一度進不去，而東京航線預計在12月16日開航，售價部分，台北（桃園）出發經濟艙最低價新台幣1萬8200元起。
|東京成田
|大阪關西
|曼谷蘇凡納布
|開航日
|12月16日
|12月15日
|12月1日
|飛航日
|每周三、六
|每周二、五
|每周二、五
|時間
|去程 08:25-12:30
回程 14:00-17:05
|去程 08:30-11:50
回程 12:50-15:00
|去程 14:00-17:00
回程 18:05-22:40
|票價
|1萬8200元起
|2萬5000元起
|2萬3000元起
星宇三航線價格一曝光，引起不少網友吃驚，因為最便宜的東京航線票價1萬8200元，大阪甚至要2.5萬元起跳，價格其實在疫情爆發前並不算便宜，因此民眾也很好奇，如果現在從台北出發前往日本，一張來回機票價格又是多少呢？
桃園飛東京：華航、長榮2.1萬元起 日航佛心價1.1萬起跳
若設定台北飛東京，由於疫情的關係，先排除短期停留，時間拉長3個月左右，假設12月出發明年3月回台，查詢各家航空價格，華航大約落在2.1萬到2.8萬左右，長榮價格也大約是2.1萬，以國航來說，星宇航空售價1.82萬，的確是相對比較便宜。不過日籍航空日航卻出現最低只要約1.1萬的佛心價。
廉航混搭更划算 票價可壓到9千元
那有沒有更便宜的「混搭」法呢？若以星宇開航日12月16日出發、至明年3月27日回程計算，根據機票比價網站「Skyscanner」顯示，最便宜價格竟下殺到9014元，為酷航去程、台灣虎航返程，讓網友驚呼「超便宜！」
疫情期間以商務客為主 不確定因素增加航空公司成本
不過疫情期間並不適合出國旅遊，主要客層為商務、就學、探親等旅客，許多不確定的因素造成航空公司成本增加，票價推高，包括受疫情影響，有些航空公司採取梅花坐，要犧牲道三到四成客座，增加成本；再加上一些航空公司關閉或者減少航班，都會使得供需變少，票價變貴。BBC就曾報導，疫情之後會走向高票價時代，預計要等到2022、2023年甚至更久之後才能回到疫情前的票價行情了。
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