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新衣服能不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」 網驚：以前都穿錯

聯合新聞網 / 綜合報導
毒理醫學專家招名威提醒，新衣服要記得洗過再穿。示意圖／ingimage
毒理醫學專家招名威提醒，新衣服要記得洗過再穿。示意圖／ingimage

相信大家都很好奇「新買的衣服可以不洗直接穿嗎」，對此毒理醫學專家招名威在臉書粉專指出，以前總覺得新衣服很乾淨，所以買回家絕不會清洗，但某次的慘痛經驗，讓他之後的每一件新衣服都非洗不可。

招名威以自身經驗來闡述，某個夏天他穿著剛拆封的新衣服去參觀中國大陸的學校，因為天氣非常悶熱、空氣品質不好且又潮濕，當走完校園半圈後，衣服已經完全濕透，沒多久皮膚開始出現異樣，「特別是皮膚汗腺較豐沛的區域，立馬紅腫開始發癢，而且還無法停止，有越抓越癢的趨勢，沒多久就有紅斑跑出來」。

招名威提到，上述情況是因為皮膚的免疫系統被啟動了，而主要原因就是新衣服中的「甲醛」，由於衣服在印染的過程中，需要甲醛來固色和防皺，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，但沒有被固定的甲醛，簡稱為「游離甲醛」。而甲醛溶於水，通過清洗能把大部分有害物質清除掉，但衣服若沒有洗就穿，游離甲醛會溶到汗液內被人體吸收，這時就會引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀。

雖然大部分人知道甲醛殘留對人體有害，但卻不知道其實衣物內就有，除了皮膚過敏、紅腫外，白血病，流鼻血都是甲醛超標、長期接觸甲醛會引發的後果。事實上，甲醛除了引起急性眼症狀、咳、流淚等直接反應外，還會引發視力障礙和過敏。

招名威補充說明，大家會擔心常常穿不洗的新衣服會不會罹癌，「但穿新衣服導致甲醛暴露的濃度和時間，無法跟高濃度、長期的職業暴露相比，穿沒洗過的新衣服會致癌是沒有科學依據的，且致癌幾率是非常低的」。

最後他也建議，新衣服一定要記得清洗，厚重的外套若不方便，可以不過水就晾曬，此外在通風的地方晾曬數日，也可以達到祛除甲醛等有害物質的作用，其次在買衣服的時候聞一下，如果有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物。

甲醛 招名威

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