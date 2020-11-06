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屏東縣來義鄉C肝盛行率最高 高雄長庚開辦外展門診

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉衛生所主任田惠民說明來義鄉Ｃ肝篩檢情況。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉衛生所主任田惠民說明來義鄉Ｃ肝篩檢情況。記者劉星君／攝影

屏東縣33鄉鎮市有16鄉鎮列為Ｃ肝風險潛勢3級以上鄉鎮，又以來義鄉盛行率最高，高雄長庚醫院今年10月起以外展門診進駐衛生所，希望能在1年內消除來義鄉的C肝，衛生所考量有些族人不方便到衛生所，有族人白天在部落樹屋，護理師爬上樹屋到宅C肝篩檢。

屏東縣府衛生局今舉辦消除C肝特攻隊記者會，衛生局指出，屏東縣沿海地區、原鄉，肝癌的盛行率比一般鄉鎮來得高，如今健保已經能給付昂貴的口服抗病毒藥物，且治癒率高達95％以上，免費20萬元由政府買單。

高雄長庚指出，屏東縣是全國最多需要防治原鄉的縣，9個原鄉中有7個鄉在高盛行鄉之列，包括，來義鄉六級、三地門五級、牡丹、春日、泰武、獅子四鄉為四級，霧台鄉為三級。

屏東縣來義鄉是屏東縣C肝最盛行的鄉，衛生所主任田惠民盤點過去來義鄉與肝基會合作的資料，大約1173位居民接受篩檢，C肝抗體陽性率高達24.1%，以丹林、古樓兩村盛行率最高。2020年迄今已篩檢706人。上述兩波共篩檢1708位居民，篩出334名C肝抗體陽性個案，其中54人已過世，80人治療中。

來義鄉衛生所主任田惠民說，考量有些族人交通不便，護理師到宅C肝篩檢，有族人在部落搭樹屋，護理師爬上樹屋C肝篩檢。

衛生局指出，屏東縣接受過BC肝炎篩檢人數是4萬4025人，2021年預計再完成65000案，今年參加成人健檢完成BC肝篩檢中，C肝陽性人數884人陽性率5.1%，由屏東扶輪社提供陽性個案追蹤管理經費協助陽性個案就醫就診、高雄長庚除提供來義鄉、牡丹鄉肝炎普篩以外，還支援陽性個案後續超音波檢查及病毒量檢驗，牡丹鄉經統計完治率高達9成。

衛生局指出，來義鄉盛行率6級為屏東縣最高，長庚醫院以外展門診方式進駐衛生所，將醫療團隊由醫院帶進偏鄉。來義鄉衛生所扮演社區管理，追蹤個案服藥情形發揮根除C肝的決心，篩檢與治療一條龍的銜接；屏東縣有230家醫療院所提供免費B、C型肝炎篩檢，提醒民眾多利用。

屏東縣衛生局今啟動消除Ｃ肝特攻隊啟動。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局今啟動消除Ｃ肝特攻隊啟動。記者劉星君／攝影
高雄長庚到屏東縣來義鄉外展門診，將醫療團隊帶進偏鄉。圖／屏東縣府衛生局提供
高雄長庚到屏東縣來義鄉外展門診，將醫療團隊帶進偏鄉。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣來義鄉衛生所考量部落族人交通不便，有族人在部落搭樹屋，護理師爬上樹屋C肝篩檢。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣來義鄉衛生所考量部落族人交通不便，有族人在部落搭樹屋，護理師爬上樹屋C肝篩檢。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣來義鄉衛生所考量部落族人交通不便，有族人在部落搭樹屋，護理師爬上樹屋C肝篩檢。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣來義鄉衛生所考量部落族人交通不便，有族人在部落搭樹屋，護理師爬上樹屋C肝篩檢。圖／屏東縣府衛生局提供
高雄長庚到屏東縣來義鄉外展門診，將醫療團隊帶進偏鄉。圖／屏東縣府衛生局提供
高雄長庚到屏東縣來義鄉外展門診，將醫療團隊帶進偏鄉。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東縣 衛生所 C肝

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