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水情吃緊！農委會：明年一期稻作減2萬公頃 最糟就休耕

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影

台灣水情吃緊，今年二期稻作大規模休耕，若接下來仍沒有足夠雨水，明年一期稻作也可能休耕，農委會與經濟部預計最快11月底對外宣布，農委會表示，就算水情狀況和緩，明年一期稻作17公頃，也期望減少2萬公頃轉作；最糟糕的狀況就是雲嘉以北地區宣布休耕，但即使如此也不影響國內食米供應。

農委會副主委陳駿季表示，水稻每公頃需要1.2到1.5萬公噸水，因此可以算出需求總量，也不斷與水利署討論中，若用水最嚴峻的狀況下，能不能撐到明年開春以後，會以最嚴峻的情境下去推估，最快11月底會對外宣布。

陳駿季表示，一期稻作17萬公頃，二期稻作10萬公頃；若能夠放水灌溉，明年一期稻作這17萬公頃，在雲嘉以北地區，也希望面積可以適度修正，不是說水夠了就全部放水，希望至少能夠減少兩萬公頃，農委會會透過轉作制度，讓水稻轉到其他的作物去，否則全部都種下去後，到了一段時間又全部沒水，也有其他的政策輔導，轉作其他比較不需要溝灌的系統。

他表示，但最糟的狀況就是直接宣布休耕，休耕就會啟動補償機制，現階段，補償機制已經設計差不多了。

至於休耕補償跟這次二期稻作的休耕補償相比，條件是否更優渥？陳駿季說，這是不同的面相，現在二期稻作休耕，是農民已經投入成本，因此休耕補償中有農民的成本與收益；但明年一期稻作是否休耕，這時農民還沒有開始耕種，尚未投入生產成本，這兩者不相同；但整個產業鏈不僅只稻農，還包括前端的育苗業者、機耕業者，屆時會做整體考量。

陳駿季表示，長期雨量偏少，整體水量是否能夠撐到明年的三四月，要如何做有效的水資源利用，現在各方面有很多節水措施啟動，比如，過去灌溉是水門一開就滿灌，但現在可能是半量，至少水會走渠道但是半灌，這樣水量速度會變慢，可以有效減少水庫水量銳減；有些公共水井，也有啟動備援方案，各方努力節省水資源以度過乾旱。

現在休耕農民已經投入成本再重，整個處理方式，收益要外加已經投入的成本，若還沒開始種，就沒有投入生產成本，還沒有，前端育苗業者、機更等等，會連帶考量。

如果還可以放水讓農民種，不是說水夠了就全部放水，又擔心全部都種下去後，到了一段時間又全部沒水，這樣就不好，也期待17萬公頃至少可以減少2萬公頃，降到15萬公頃，嚴峻的時候也會啟動休耕，牽涉不同區灌區。若有一點點水，休耕後轉作綠肥，綠肥不需要溝冠，要看影響到。

看整體的量，看整個水量，長期雨量偏少，是否能夠撐到明年的三四月，要如何做有效的水資源利用，現在有很多節水措施啟動，過去灌溉是水門一開就滿貫，但現在可能試辦量，至少水會走渠道，但是半灌，水量速度會變慢，有效減少水庫水量減少，有些公共水井，也有啟動備援方案，有些水井的水資源，連接到自來水系統去，各方努力節省水資源

農民 水資源

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