用眼過度易乾眼 醫：不建議自行亂用人工淚液

現代人用眼過度，容易乾眼症。眼科醫師廖士傑說，乾眼症症狀不只眼睛乾澀，嚴重還會疼痛，不建議自行買人工淚液處理。平時保健應多吃好油，也可多熱敷眼睛。

書田診所眼科副院長廖士傑今天上午在記者會表示，乾眼症盛行率約30%，比例隨年齡增長增加。乾眼症成因是淚液分泌減少、淚水揮發太快或淚液組成不穩定，無法保持眼睛濕潤，導致眼睛乾澀、畏光、異物感，甚至有疼痛的感覺。

因眼睛的淚液分布在角膜和結膜上，由外而內分為油脂層、水液層及黏液層共3層，若其中一層淚液分泌不足或分布不均，就會產生乾眼症狀，且乾眼症的發炎反應會造成惡性循環，讓症狀加重。

廖士傑也說，很多民眾可能遇到眼睛乾澀、有痛覺，就到藥局買食鹽水或人工淚液，但食鹽水並無保濕成分，水分停留眼表只有短短不到1秒鐘，人工淚液有保濕成分，也僅可停留約30至50秒，停留時間愈長，治療效果愈好。停留時間最長為眼藥膏，但點了通常會視力模糊，因此如何兼顧治療與用眼需求，需要平衡，不建議民眾自行購買人工淚液使用，以免自行用藥讓發炎症狀惡化。

對於乾眼症的治療方式，廖士傑說，目前主要以緩解乾眼症狀、幫助角膜傷口癒合為主，需依病況給予適當的藥物治療。目前有4種主要的新型乾眼症治療藥劑，分別為含有保濕成分玻尿酸的人工淚液、含有水液及油脂雙重成分的人工淚液、免疫抑制劑環孢素（Ciclosporin）、含有右旋泛酼醇（Dexpanthenol）的眼用凝膠。

環孢素可藉由免疫調控降低發炎反應，改善淚液品質並促進生成；含有右旋泛酼醇的眼用凝膠則可以轉換成維他命B5，幫助傷口癒合，降低發炎反應，用於治療角膜及結膜表皮破皮。

乾眼症的嚴重程度與體質、生活環境、工作型態有關；廖士傑提醒，除了避免長時間用眼，也應注意不要過長時間專注盯著螢幕，要適時完整眨眼，有助眼睛分泌淚液與油脂。所謂完整眨眼是眼皮整個蓋下，且可閉眼一段時間，效果較好。

另外，因乾眼可能也與眼睛油脂分泌阻塞有關，廖士傑說，平常可多食用好油，如魚油、橄欖油等，可滋潤眼睛，也可多熱敷眼睛、或喝茶喝咖啡使用熱氣蒸眼，都可幫助油脂分泌。也需注意眼睛清潔，除使用睫毛專用清潔產品，或可以嬰兒洗髮精稀釋10倍，避免太濃反傷害眼睛。