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總統府音樂會 21日在高雄衛武營舉辦

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

總統府上午舉行記者會，宣布今年的總統府音樂會以「晨曦．高雄」為主題，將於21日下午在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行。今年仍延續「藝術性、公益性、多元性」主軸，並融入在地情感，希望藉由此一音樂會平台，展現台灣音樂文化底蘊及整體國家藝文水準，並彰顯蔡英文總統對文化界的重視。

今年總統府音樂會全長75分鐘，由衛武營國家藝術文化中心負責節目設計與執行，邀請在地優秀音樂家及團體，包括由高雄出身的小提琴演奏家李宜錦及高雄市交響樂團演奏已故作曲家蕭泰然老師的作品，向將對台灣的情感寫入旋律、被譽為「台灣的拉赫曼尼諾夫」的蕭泰然老師致敬。

此外，為了展現高雄所具有的多元族群包容性，也特別邀請多次贏得全國合唱冠軍的六龜高中、寶來國中合唱團及尼布恩合唱團共同唱出山林原聲的真實感動，還有屢獲金曲獎及金音獎肯定的高雄美濃創作歌手林生祥彈唱鄉土樂曲，期盼與地方鄉親產生共鳴，帶給觀眾深刻的情感連結。

總統府指出，受到新型冠狀病毒疫情的威脅，台灣是全球少數能在管制措施下，如期舉行運動賽事及藝文活動的國家，為了肯定及感謝各行各業防疫工作人員的貢獻及付出，今年總統府音樂會特別邀請南部地區基層防疫有功人員，以及友邦使節及駐台代表前來聆賞音樂會。

此外，總統府音樂會也秉持著歷年來「公益性」及「文化平權」的宗旨及理念，格外重視偏鄉、原民學生及身心障礙者等弱勢民眾的文化近用權，廣邀高雄在地具音樂資賦的偏鄉、原民部落、特殊教育學校學生，以及經濟弱勢、新住民家庭等共同參與這場音樂盛會。

為使全體國人能共同欣賞這次音樂會的精彩演出，除了總統府全球資訊網、總統府YouTube頻道、總統Facebook、公視主頻道、公視數位無線頻道、公視官網及YouTube頻道、教育廣播電臺FM及官網、高雄廣播電臺FM及官網、央廣官網、愛樂電臺官網也會有現場同步直播；公視數位無線臺也將於11月28日15時錄影重播。喜愛音樂的朋友們，也能透過以上平臺，一起聆賞豐富的音樂饗宴。

總統府 音樂會 公視

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