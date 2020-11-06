新竹飆34.3度！120年來11月最高溫！焚風吹襲桃竹苗 新竹人暈喊：熱到快著火
輕度颱風閃電今天通過鵝鑾鼻南方海面，造成南部、東半部大到豪雨，但南、北卻是兩樣情，桃竹苗在今天白天出現焚風現象，新竹氣象站更是在今天中午12點36分打破120年來11月高溫紀錄站上34.3度，關西更達到34.4度，讓不少新竹人嚇到，以為回到炎炎夏日。
中央氣象局新竹氣象站表示，竹北市在今天中午12點36分錄得34.3度高溫，確實據觀測資料有出現輕微焚風的現象，今天白天高溫前10名也通通出現在桃竹苗地區，其中新竹縣市就占了8名，前5名更是通通由新竹縣的測站包辦。
高溫紀錄分別為6日12時50分關西34.4度、12時36分新竹（竹北）34.3度、下午1時竹東34度、12時54分新埔33.6度、12時30分峨眉33.5度；同時新竹湖口也出現7級陣風、風速每秒14.3公尺。
不少新竹人今天就發現到了中午天氣越來越熱，連迎面吹拂而來的風都是滾燙的熱風，紛紛躲進室內冷氣房內，暈喊在戶外「快熱到著火」，不敢相信接近入冬的11月居然還會出現如此高溫。
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