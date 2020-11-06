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安心旅遊補助金門開紅盤 帶動66萬遊客來金商家賺飽飽

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部觀光局自7月起推出安心旅遊補助方案，成功帶動大批旅客來金門觀光旅遊，圖為建功嶼被遊客擠爆。圖／縣府提供
交通部觀光局自7月起推出安心旅遊補助方案，成功帶動大批旅客來金門觀光旅遊，圖為建功嶼被遊客擠爆。圖／縣府提供

受新冠肺炎疫情影響，交通部觀光局自7月起推出安心旅遊補助方案，活動在10月底告一段落，金門觀光處表示，此次金門開出漂亮成績單，單單在自由行就衝出1億2600萬元的成績，團體旅遊優惠部分，金門縣更獲得全國第四名的好成績，粗估本次活動至少帶動66萬人次旅客來金，讓地區不少商家都賺飽飽。

金門縣觀光處長丁健剛表示， 此次為期4個月的安心遊自由行優惠活動，與去年為期6個月的秋冬遊活動相比，金門在短時間就衝出1億2600萬元的成績，帶動整體觀光產業發展。除自由行旅客補助成績亮眼外，團體旅遊優惠部分，據交通部觀光局資料統計，金門縣更獲得全國第四名的好成績。

丁健剛說，粗估此次活動至少帶動66萬人次旅客來金，以每位旅客平均消費為新台幣8608元計算，估計創造近56億8000萬元的觀光產值。這可從各景點的人潮擠爆，可窺出一二。

據了解，安心旅遊方案內容包括團體旅遊優惠、自由行住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠、台灣觀巴遊程優惠、補助地方政府辦理觀光活動等，估計帶動國旅1725萬人次出遊，創造效益達635億元。

「不少民眾好奇，會不會補助沒了，就沒遊客？」丁健剛表示，金門四季皆適合觀光旅遊，雖安心旅遊補助方案10月底結束，但緊接有白色秘境海洋藝術季、翟山坑道音樂節，以及持續辦理的陽翟「積不可獅」樂高主題積木展、金門老兵召集令等，近期還將規畫舉辦「優質創意遊程徵選」競賽，多樣且豐富的觀光活動，相信會吸引更多旅客來金體驗不同的遊程。

此外，目前有兩家旅館業新申設立，預計明年旅宿房間將增加200間以上，可望提升金門縣住房供應的基礎承載量。

安心旅遊帶來大批國內遊客，當中獅山砲陣地的砲操表演，每次都吸引爆滿遊客觀看。記者蔡家蓁／攝影
安心旅遊帶來大批國內遊客，當中獅山砲陣地的砲操表演，每次都吸引爆滿遊客觀看。記者蔡家蓁／攝影

金門 自由行

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