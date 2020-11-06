印尼人傳統美食「天貝」 農試所開發全大豆發酵技術

「天貝」是印尼傳統的大豆發酵食品，國際研究證實，對人體健康的幫助，隨著新住民而來的飲食文化，天貝在國內市場的需求日益增加。傳統的天貝製程需要去除大豆種皮，費工又損失營養，農委會農試所農事開發新穎天貝加工技術，保留富含膳食纖維種皮的「全大豆發酵製作」，製程簡化又省工、保留大豆種皮、營養健康更加分。

農試所表示，天貝是印尼人日常食用的大豆發酵食品，營養優於豆腐、豆漿，傳統是以發酵分解大豆組織、促進菌絲生長、延伸及吸取營養，將大豆包覆、連結成塊狀。天貝具有菇類、堅果的香氣，烹調方式類似豆干、豆腐，煎、炒、燴、煮或紅燒皆宜。

農試所表示，1960年代，歐美學者已經注意到天貝的營養價值，開始研究其對人體健康的益處，也證明大豆的豐富蛋白質，因為經過發酵作用而更容易被人體消化吸收，適合作為優質植物蛋白質來源。

農試所說，台灣市場原有的天貝雖營養成分佳，但在生產製程及烹調飲食的利用上，仍有改善空間，因此改良傳統天貝製程將其簡化，不再需要脫去大豆種皮，就能使寡孢根黴菌充分生長，包覆完整使大豆連結成塊、不落粒，更容易切片、切塊做料理。

此外，此技術除了省去脫皮程序、無加工剩餘物，更因此保留種皮的營養，增加更多膳食纖維、豐富天貝口感，更適合台灣料理；有興趣的業者向農試所提出技轉申請。